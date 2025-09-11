logo ebc
SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas

Naná Silva é desclassificada após derrota para argentina Solana Sierra
Publicado em 10/09/2025 - 21:37
Rio de Janeiro
Luisa Stefani Timea Babos, sp open, tênis
A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos iniciaram a chave de duplas do São Paulo Open com uma vitória por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4) sobre a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia, nesta quarta-feira (10), e avançaram para as quartas finais da competição.

Na próxima etapa da competição a dupla da brasileira mede forças com a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua na próxima quinta-feira (11).

“Foi um jogo de altos e baixos. Em alguns momentos não jogamos nosso melhor tênis. Acho que o nervosismo de jogar em casa pesou um pouco. A Timea sentiu isso no começo, eu senti mais no final. Mas, no geral, estou feliz com a vitória, feliz com a estreia, com a chance de sentir a energia e o calor do público. É muito importante para mim estar aqui”, declarou Luisa.

Queda de Naná Silva

Nas simples, Nauhany Silva, de apenas 15 anos de idade, se despediu da competição após ser derrotada pela argentina Solana Sierra por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/4) nas oitavas de final.

“Entrei mais nervosa no primeiro set, acabei não sendo tão agressiva e, quando tentei ser mais agressiva, errei muito. Além disso, meu primeiro saque não entrou tanto quanto nos outros jogos, acho que esse foi meu maior problema hoje”, afirmou Naná.

Edição:
Fábio Lisboa
