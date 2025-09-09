Técnico da Argentina defende que Messi decida se jogará Copa de 2026

Craque argentino não confirmou se participará, ou não, do Mundial

Lionel Messi “precisa ser deixado tranquilo” depois de ter colocado em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026, disse o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, em coletiva de imprensa na última segunda-feira (8).

“Quanto a Leo, eu não falei sobre essa situação da Copa do Mundo. Eu só sei o que ele declarou e sei que ele vai levar todo esse tempo com calma, ele merece”, declarou Scaloni a repórteres no centro de treinamento da seleção argentina.

“O que ele decidir será bom. Temos que deixá-lo tranquilo e nada mais do que isso”, acrescentou.

Messi colocou em dúvida sua presença no próximo Mundial após marcar dois gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, na última quinta-feira (4), em Buenos Aires, na penúltima rodada das Eliminatórias sul-americanas.

“No momento eu direi. Por lógica, o mais normal é que não jogue uma Copa do Mundo aos 39 anos. São nove meses, está bem perto, e ao mesmo tempo é muito, mas é uma questão de viver o dia a dia e tentar ser feliz”, disse Messi.

O atacante de 38 anos mostrou-se cauteloso após ter ficado afastado de vários jogos de seu time, o Inter Miami, por lesões.

“Quando me sinto bem, eu aproveito. E se eu não estiver bem, a verdade é que fico mal, prefiro não jogar. Então vamos ver o que acontece”, declarou o capitão da seleção argentina.

Em razão dos recentes problemas físicos de Messi, Scaloni decidiu que o astro não viajará com a seleção para a partida final das Eliminatórias, contra o Equador, em Guayaquil, nesta terça-feira (9).

