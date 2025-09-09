logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Técnico da Argentina defende que Messi decida se jogará Copa de 2026

Craque argentino não confirmou se participará, ou não, do Mundial
Ramiro Scandolo
Publicado em 09/09/2025 - 19:39
Buenos Aires (Argentina)
Messi, argentina, seleção
© REUTERS/Agustin Marcarian/Direitos Reservados
Reuters

Lionel Messi “precisa ser deixado tranquilo” depois de ter colocado em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026, disse o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, em coletiva de imprensa na última segunda-feira (8).

“Quanto a Leo, eu não falei sobre essa situação da Copa do Mundo. Eu só sei o que ele declarou e sei que ele vai levar todo esse tempo com calma, ele merece”, declarou Scaloni a repórteres no centro de treinamento da seleção argentina.

“O que ele decidir será bom. Temos que deixá-lo tranquilo e nada mais do que isso”, acrescentou.

Messi colocou em dúvida sua presença no próximo Mundial após marcar dois gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, na última quinta-feira (4), em Buenos Aires, na penúltima rodada das Eliminatórias sul-americanas.

“No momento eu direi. Por lógica, o mais normal é que não jogue uma Copa do Mundo aos 39 anos. São nove meses, está bem perto, e ao mesmo tempo é muito, mas é uma questão de viver o dia a dia e tentar ser feliz”, disse Messi.

O atacante de 38 anos mostrou-se cauteloso após ter ficado afastado de vários jogos de seu time, o Inter Miami, por lesões.

“Quando me sinto bem, eu aproveito. E se eu não estiver bem, a verdade é que fico mal, prefiro não jogar. Então vamos ver o que acontece”, declarou o capitão da seleção argentina.

Em razão dos recentes problemas físicos de Messi, Scaloni decidiu que o astro não viajará com a seleção para a partida final das Eliminatórias, contra o Equador, em Guayaquil, nesta terça-feira (9).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
brasil, chile, eliminatórias
Brasil joga bem no Maracanã e derrota Chile pelas Eliminatórias
botafogo, flamengo, brasileiro sub-20, futebol feminino
Botafogo conquista Brasileirão sub-20 de futebol feminino
cruzeiro, corinthians, futebol feminino
BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final
esportes futebol Copa do Mundo Argentina eliminatórias Lionel Messi Lionel Scaloni
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Irajá (RJ), 09/09/2025 - Imagens de monitoramento feitas pelas câmeras térmicas do CBMERJ do incêndio na Estrada Pedro Borges de Freitas. CBMRJ/Divulgação
Geral Bombeiros controlam incêndio no RJ; três pessoas morreram
ter, 09/09/2025 - 21:24
Merenda escolar - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Educação Câmara aprova projeto de compra de alimentos para merenda escolar
ter, 09/09/2025 - 21:15
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
ter, 09/09/2025 - 20:52
Hospital Veterinário Público de São Paulo, uma parceria entre a prefeitura e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo - USP, no Butantã.
Política Câmara aprova projeto que tipifica exercício ilegal da veterinária
ter, 09/09/2025 - 20:34
Brasília (DF), 09/09/2025 - Banheiros químicos são incendiados na Esplanada dos Ministérios Ao todo, dez banheiros químicos foram incendiados. Ainda não se sabe as causas nem responsáveis pelo incêndio. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM
ter, 09/09/2025 - 20:34
Brasília - O Conselho Superior do Ministério Público Federal autorizou hoje a prorrogação dos trabalhos da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro (José Cruz/Agência Brasil)
Justiça MPF pede suspensão de concurso da Marinha
ter, 09/09/2025 - 19:55
Ver mais seta para baixo