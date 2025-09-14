logo ebc
Tiantsoa Rakotomanga fica com título de simples do SP Open

Brasil supera Grécia e retorna ao qualifying do Grupo Mundial da Davis
Publicado em 14/09/2025 - 17:50
Rio de Janeiro
A francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah conquistou, neste domingo (14) no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, o título de simples da primeira edição do SP Open de tênis feminino. A jovem de 19 anos disputou a final da competição com a indonésia Janice Tjen, sobre a qual alcançou uma vitória por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4).

Após a partida, a francesa comemorou muito o seu primeiro título na elite do tênis mundial: “Eu vim de tão longe [...] é um troféu que vou manter no meu coração. Um jogo pode fazer a diferença. Um ponto pode fazer a diferença”.

Copas Davis

Já no tênis masculino, o destaque deste domingo foi o retorno do Brasil ao qualifying do Grupo Mundial da Copa Davis após vitória sobre a Grécia por 3 jogos a 1. E o triunfo que carimbou a classificação da equipe brasileira foi garantido por João Fonseca, por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 7/5) sobre Stefanos Tsitsipas.

Antes, também neste domingo, Marcelo Melo e Rafael Matos superaram Petros Tsitsipas e Aristoteles Thanos por um duplo 6/2. A série de confrontos teve início no último sábado, com João Fonseca vencendo Stefanos Sakellaridis por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3) e Thiago Wild perdendo para Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1).

“É uma alegria imensa poder conquistar essa vitória para o Brasil, ainda mais diante de um jogador do nível do Tsitsipas. A torcida estava empurrando muito, mas consegui me manter focado até o fim e jogar o meu melhor tênis nos momentos mais importantes. Representar o Brasil na Copa Davis e ajudar o país a voltar ao qualifying do Grupo Mundial é algo muito especial para mim", comemorou João Fonseca.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Tênis Copa Davis João Fonseca SP Open Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
