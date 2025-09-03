US Open: Alcaraz e Djoko farão semi marcada por rivalidade geracional

Carlos Alcaraz desfilou no Aberto dos Estados Unidos para chegar às semifinais na terça-feira (3), antes que Novak Djokovic dançasse para estabelecer um confronto em Nova York com o espanhol que marcará o mais recente capítulo de sua rivalidade geracional.

Alcaraz produziu mais uma exibição divertida em Flushing Meadows para derrotar o 20º cabeça de chave Jiri Lehecka por 6/4, 6/2 e 6/4 em um Arthur Ashe Stadium ensolarado, garantindo sua vaga entre os quatro melhores sem perder um set este ano.

"Às vezes eu dou um golpe que não deveria dar naquele momento, mas é assim que eu adoro jogar tênis", disse Alcaraz, que está a duas vitórias de tirar o posto de número um do mundo do rival italiano Jannik Sinner, à Sky Sports.

"Quero jogar com solidez, bem e com inteligência, mas, ao mesmo tempo, quando tiver a oportunidade de dar um ótimo golpe - ou um golpe quente, digamos - por que não?"

"Estou aqui para entreter as pessoas, a mim mesmo e à equipe", completou.

Djokovic, em busca do 25º título de Grand Slam para ultrapassar Margaret Court na lista de todos os tempos, venceu o norte-americano Taylor Fritz por 6/3, 7/5, 3/6 e 6/4 e comemorou a vitória fazendo uma dança para sua filha no dia do aniversário dela.

Fritz perdeu 11 vezes seguidas para o sérvio de 38 anos, que se tornou o jogador mais velho da era profissional - desde 1968 - a chegar às semifinais de todos os quatro Grand Slams em uma única temporada.

Teste difícil

Alcaraz é 16 anos mais novo que Djokovic, mas pode enfrentar um teste difícil em sua busca pelo sexto título de Grand Slam, tendo perdido cinco de suas oito partidas contra o sérvio.

O espanhol perdeu suas duas últimas partidas contra Djokovic - nas quartas de final do Aberto da Austrália deste ano e na final das Olimpíadas de Paris do ano passado, um confronto que deixou os dois jogadores em lágrimas por motivos diferentes.

"Eu adoraria estar em forma para atuar e jogar potencialmente cinco sets com Carlos. Sei que meu melhor tênis será exigido, mas estarei à altura da ocasião", disse Djokovic.

"Normalmente, gosto de jogar as grandes partidas em um grande palco. Só que não tenho certeza de como meu corpo vai se sentir nos próximos dias. Mas vou fazer o melhor que puder com minha equipe para estar em forma para isso."

