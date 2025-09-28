logo ebc
Vasco derruba o Cruzeiro e engata segunda vitória consecutiva

Time cruzmaltino está há sete jogos sem perder; Galo derrota Mirassol
Igor Santos Carneiro – repórter de Esportes
Publicado em 28/09/2025 - 15:32
Rio de Janeiro
Na noite deste sábado (27), o Cruzeiro tinha a ambição de assumir, mesmo que provisoriamente, a liderança do Brasileirão. No entanto, o Vasco frustrou os planos da equipe mineira.

Com uma vitória por 2 a 0 em São Januário, o time carioca estendeu sua boa fase, com sete jogos de invencibilidade contando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O Cruzmaltino soma agora 30 pontos, em 11º, enquanto a Raposa estaciona nos 50, sem ultrapassar o Flamengo, que tem 51 e ainda podendo ser superada pelo Palmeiras, atualmente com 49.

Aos 7 minutos, Rayan abriu o placar de cabeça para o Vasco, na Colina. Aos 15 do segundo tempo, Paulo Henrique recuperou a bola já no ataque e chutou no cantinho de Cássio para ampliar.

Foi a segunda vitória consecutiva do Vasco no campeonato, depois do triunfo sobre o Bahia no meio de semana.

Atlético X Mirassol

Nos outros jogos de sábado pela 25ª rodada, o destaque ficou com a vitória do Atlético-MG sobre o Mirassol por 1 a 0, em Belo Horizonte.

O gol da vitória foi marcado logo aos 7 minutos, com Vitor Hugo concluindo de cabeça cobrança de escanteio. Ainda na primeira etapa, Júnior Alonso acabou expulso por acertar uma cotovelada em Danielzinho.

Mesmo com um jogador a mais por todo o segundo tempo, o Mirassol não conseguiu igualar o placar na Arena MRV, sofrendo apenas o seu quarto revés no campeonato, que interrompeu uma sequência de seis jogos sem perder.

O Galo, por outro lado, não vencia há seis jogos.

Nas outras duas partidas do sábado, o Fortaleza derrotou o Sport por 1 a 0 no Castelão com gol de Lucas Sasha; enquanto Juventude e Internacional empataram por 1 a 1 em Caxias do Sul, com gols de Alan Patrick para o Colorado Ênio para o time da casa.

 

