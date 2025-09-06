logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial

Seleção brasileira joga pelo bronze contra o Japão
Agência Brasil
Publicado em 06/09/2025 - 15:57
Rio de Janeiro
brasil, itália, mundial, vôlei feminino
© Divulgação/FIVB/Direitos Reservados

A seleção brasileira foi derrotada pela Itália por 3 sets a 2 (parciais de 25/22, 22/25, 30/38, 22/25 e 13/15), na manhã deste sábado (6) em Bangkok (Tailândia), e perdeu a oportunidade de disputar a decisão do Campeonato Mundial de vôlei feminino. Agora, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães buscará a medalha de bronze.

“Não é fácil sair de uma partida como essa na qual tivemos muitas oportunidades. A Itália mostrou porque é o melhor time do mundo e soube jogar nos momentos de pressão. É um time muito sólido, nós conseguimos marcar o time delas em alguns momentos, mas elas têm um banco muito forte. Estou muito orgulhosa da nossa equipe, da atitude e da maneira que nos comunicamos dentro de quadra”, declarou a ponteira Gabi, que marcou 29 pontos contra o time italiano.

Agora, o Brasil medirá forças com o Japão, a partir das 5h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (27). A decisão do Campeonato Mundial será disputado entre Itália e Turquia.

Relacionadas
Yago Dora, surfe, wsl
Inspirado em Ronaldo, Yago Dora destaca supremacia brasileira no surfe
Brasil Esporte - programa - jornalismo esportivo - Maurício Costa e Marília Arrigoni - set/2025
Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável
brasil, chile, eliminatórias
Brasil joga bem no Maracanã e derrota Chile pelas Eliminatórias
Edição:
Fábio Lisboa
esportes vôlei Campeonato Mundial brasil Seleção Brasileira Itália
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Boko Haram mata dezenas de pessoas em ataque no nordeste da Nigéria
sab, 06/09/2025 - 17:10
Bia Haddad estreia com vitória na chave de simples do Aberto da Austrália - em 15/01/2024
Esportes Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying
sab, 06/09/2025 - 16:54
São Paulo (SP), 11/09/2024 - Final de tarde visto desde a Praça do Pôr do Sol mostra céu laranjado devido a poluição do ar. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Arquitetos debatem soluções para diminuir mudanças climáticas
sab, 06/09/2025 - 16:27
Brasília (DF), 05/09/2025 - Alunos do CED 04 de Taguatinga usam óculos de realidade virtual durante ação de ativação de marketing de Agência Brasil pelo Dia da Amazônia. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente Rádio Nacional da Amazônia celebra dia do bioma em escola do DF
sab, 06/09/2025 - 16:26
brasil, itália, mundial, vôlei feminino
Esportes Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial
sab, 06/09/2025 - 15:57
Primeiro dia de visitação no Museu do Ipiranga após reforma, no Parque da Independência, Ipiranga.
Cultura Museu do Ipiranga tem programação especial gratuita no 7 de Setembro
sab, 06/09/2025 - 14:47
Ver mais seta para baixo