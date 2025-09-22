logo ebc
Xabi Alonso defende rodízio em meio a tensão com Vinicius Júnior

Atacante brasileiro tem recebido poucos minutos no Real Madrid
Fernando Kallas
Publicado em 22/09/2025 - 17:31
Madri (Espanha)
vinicius junior, real madrid
Vinicius Júnior ainda não fez 90 minutos completos pelo Real Madrid (Espanha) nesta temporada sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, deixando o atacante brasileiro visivelmente frustrado e fazendo manchetes na mídia espanhola, apesar do início perfeito da equipe.

O brasileiro de 25 anos, que marcou gols nas finais da Liga dos Campeões durante os triunfos do Real em 2022 e em 2024, foi substituído em 10 das 12 partidas desde que Alonso assumiu o comando em junho, após a saída do italiano Carlo Ancelotti, que assumiu o comando da seleção brasileira.

Vini começou no banco nos outros dois jogos, incluindo a estreia na Liga dos Campeões na semana passada contra o Olympique de Marseille (França).

A partida do último sábado (20) contra o Espanyol (Espanha) evidenciou a situação intrigante.

Vinícius foi uma ameaça constante pelo flanco esquerdo e deu assistência para o gol de Mbappé e acertou a trave de perto em um de seus melhores jogos nesta temporada. Ainda assim, Alonso o substituiu, com o brasileiro deixando o campo irritado com o treinador.

As estatísticas alimentam a controvérsia porque, apesar de ser o segundo jogador do Real mais envolvido em gols, Vinícius ocupa apenas o 10º lugar em minutos jogados.

Quando questionado sobre sua política de rodízio nesta segunda-feira (22), Alonso permaneceu diplomaticamente vago, embora reconheça o descontentamento do atacante brasileiro.

“Eu também já fui jogador e, quando fui substituído, também não gostei. Não acho que seja grande coisa que os jogadores demonstrem sua frustração”, disse Alonso em uma breve coletiva de imprensa antes da partida da próxima terça-feira (23) contra o Levante (Espanha) pelo Campeonato Espanhol.

“Estou feliz com o que Vinícius está fazendo, ainda é o início da temporada. Precisamos de todos, estou feliz e podemos melhorar no último terço”, acrescentou o técnico.

A tensão não afetou os resultados do Real Madrid, que lidera a classificação do Campeonato Espanhol com 15 pontos após cinco jogos, dois a mais do que o atual campeão Barcelona.

