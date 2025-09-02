logo ebc
Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional

Brasileiro brilha no WSL Finals e garante oitavo título do Brasil
Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 23:11
Rio de Janeiro
CLOUDBREAK, FIJI - SEPTEMBER 1: Yago Dora of Brazil surfs in the practice session prior to the commencement of the Lexus WSL Finals Fiji on September 1, 2025 at Cloudbreak, Tavarua, Fiji. (Photo by Ed Sloane/World Surf League)
© Ed Sloane/World Surf League/Direitos Reservados

O paranaense Yago Dora conquistou, na noite desta segunda-feira (1), o título da WSL (Liga Mundial de Surfe) após derrotar o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na decisão do WSL Finals (etapa final da competição) nas ondas de Cloudbreak (Fiji).

Como líder do ranking mundial na temporada regular, o brasileiro entrou na disputa do Finals com uma grande vantagem, caiu na água apenas na bateria final. E na disputa com o norte-americano ele foi dominante do início ao fim para ficar com o título.

“Isso aqui é fruto de muito trabalho, dedicação. Estou muito feliz de levar este título para o Brasil. É inacreditável. Senti algo especial durante essa semana. Não importava quem eu enfrentaria na final, eu entraria para vencer. Obrigado a todos que me acompanham”, declarou o brasileiro em entrevista ainda dentro da água.

O título de Yago Dora é o oitavo conquistado por um brasileiro na história da WSL. Antes, Gabriel Medina venceu a competição em três oportunidades (2014, 2018 e 2021), Filipe Toledo em duas (2022 e 2023) e Adriano de Souza (2015) e Ítalo Ferreira (2019) em uma cada.

Ítalo Ferreira

O Brasil iniciou o WSl Finals masculino com outro representante, Ítalo Ferreira, que estreou com vitória de 14,33 a 5,83 sobre o australiano Jack Robinson, mas que acabou caindo diante do finalista Griffin Colapinto por 16,33 a 13,67. Desta forma o surfista potiguar fechou a disputa na quarta posição.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Surfe Yago Dora WSL Circuito Mundial de Surfe WSL Finals Cloudbreak Ítalo Ferreira
CLOUDBREAK, FIJI - SEPTEMBER 1: Yago Dora of Brazil surfs in the practice session prior to the commencement of the Lexus WSL Finals Fiji on September 1, 2025 at Cloudbreak, Tavarua, Fiji. (Photo by Ed Sloane/World Surf League)
