Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional

O paranaense Yago Dora conquistou, na noite desta segunda-feira (1), o título da WSL (Liga Mundial de Surfe) após derrotar o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na decisão do WSL Finals (etapa final da competição) nas ondas de Cloudbreak (Fiji).

YAGO DORA É O CAMPEÃO MUNDIAL!!!!!🇧🇷🏆



UM FEITO INÉDITO NA CARREIRA DE UM DOS SURFISTAS MAIS COMPLETOS DO MUNDO.



AQUI É BRASIL, A TAÇA DO MUNDO É NOSSA! A TEMPESTADE NÃO PARA 💛🤩#WSLBrasil #BrasilNoWSLFinals #WSLFinalsFiji pic.twitter.com/VElXy8VUOc — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) September 2, 2025

Como líder do ranking mundial na temporada regular, o brasileiro entrou na disputa do Finals com uma grande vantagem, caiu na água apenas na bateria final. E na disputa com o norte-americano ele foi dominante do início ao fim para ficar com o título.

“Isso aqui é fruto de muito trabalho, dedicação. Estou muito feliz de levar este título para o Brasil. É inacreditável. Senti algo especial durante essa semana. Não importava quem eu enfrentaria na final, eu entraria para vencer. Obrigado a todos que me acompanham”, declarou o brasileiro em entrevista ainda dentro da água.

O título de Yago Dora é o oitavo conquistado por um brasileiro na história da WSL. Antes, Gabriel Medina venceu a competição em três oportunidades (2014, 2018 e 2021), Filipe Toledo em duas (2022 e 2023) e Adriano de Souza (2015) e Ítalo Ferreira (2019) em uma cada.

DÁ UM SORRISÃO QUEM É O ATUAL CAMPEÃO MUNDIAL!!! 😁😁😁😁



A TEMPESTADE NÃO PARA 🇧🇷⛈️#WSLBrasil #BrasilNoWSLFinals #WSLFinalsFiji pic.twitter.com/aX7XkZY4bY — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) September 2, 2025

Ítalo Ferreira

O Brasil iniciou o WSl Finals masculino com outro representante, Ítalo Ferreira, que estreou com vitória de 14,33 a 5,83 sobre o australiano Jack Robinson, mas que acabou caindo diante do finalista Griffin Colapinto por 16,33 a 13,67. Desta forma o surfista potiguar fechou a disputa na quarta posição.