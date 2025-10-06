logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Amistosos: Ancelotti comanda 1º treino da seleção na Coreia do Sul

Brasil encara país anfitrião na próxima sexta e Japão 4 dias depois
Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 16:24
Rio de Janeiro
Primeiro treino seleção brasileira masculina na Coreia do Sul - data fifa out/2025
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O técnico italiano Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (6) em Goyang (Coreia do Sul) o primeiro treino da seleção brasileira, antes do amistoso da próxima sexta (10) contra a Coreia do Sul, e contra o Japão quatro dias depois. A atividade ocorreu sob chuva fina, com os 10 primeiros jogadores a se apresentarem à delegação na noite do domingo (5): Bento, Matheus Cunha, Rodrygo, Vinicius Jr., Fabrício Bruno, Luiz Henrique, Carlos Augusto, Casemiro, Militão e Douglas Santos.

Ao longo desta segunda (6), outros seis convocados se juntaram à equipe – Richarlison, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Hugo Souza e Gabriel Magalhaes – e devem participar do treino de terça (7), quando está prevista a chegada de outros nove jogadores. Convocado de última hora, o lateral-direito Paulo Henrique (Vasco) se apresentará na quarta (8). Ele substituirá Wesley (Roma), desconvocado após lesão em duelo do Campeonato Italiano.

Outra novidade na lista de Ancelotti é o goleiro John, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest. Ele entrará no lugar de Ederson (Fenerbahçe), também cortado da amarelinha após se machucar durante treino do time turco.

Com a desconvocação de Ederson, o goleiro Bento (Al-Nassr), de 26 anos, tornou-se o mais experiente dos três arqueiros à disposição de Ancelotti. Nos últimos dois anos, Bento foi convocado 24 vezes, contra sete de Hugo Souza (Corinthians) e apenas uma de John – os dois últimos ainda não estrearam em campo com o escrete canarinho.

Bento, seleção brasileira, goleiro - 2025
Jogador do Al-Nassr (Arábia Saudita), Bento esteve presente em todas as convocações da seleção brasileira, desde junho, quando Ancelotti assumiu o cargo - Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

Nascido em Curitiba, Bento figurou em todas as convocações de Ancelotti, que assumiu o comando a amarelinha em junho.

“É importante para mim, estou feliz de poder mostrar o meu trabalho na seleção, acho que está sendo bem feito. Vou aproveitar ao máximo os treinamentos aqui e dar o meu melhor para seguir sendo convocado. Tenho o sonho de jogar uma Copa do Mundo e estar aqui é a realização de um sonho”, disse o curitibano em entrevista nesta segunda (6) antes do treino.

Amistosos

Brasil x Coreia do Sul – 10 de outubro – 8h (horário de Brasília)

Brasil x Japão – 14 de outubro – 7h30

Relacionadas
convocação seleção, cbv, carlo ancelotti
Carlo Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Coreia e Japão
Nova Déli - 05/10/2025 - Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º. Foto: Cris Mattos/CPB
Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º
Índia - 05/10/2025 - Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas. Fotos: Renan Cacioli/CBDV
Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
treino seleção brasileira amistosos Coreia do Sul Carlo Ancelotti data Fifa Japão John Paulo Henrique Vasco
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Primeiro treino seleção brasileira masculina na Coreia do Sul - data fifa out/2025
Esportes Amistosos: Ancelotti comanda 1º treino da seleção na Coreia do Sul
seg, 06/10/2025 - 16:24
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Fachin defende cultura democrática para evitar volta do autoritarismo
seg, 06/10/2025 - 16:14
Logo da Agência Brasil
Geral Exposição em São Paulo aborda política sobre drogas na América Latina
seg, 06/10/2025 - 15:59
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política “Estamos muito otimistas”, diz Alckmin após conversa de Lula e Trump
seg, 06/10/2025 - 15:39
Cigarro Eletrônico, Vape. Foto: haiberliu/Pixabay
Internacional OMS: 15 milhões de jovens de 13 a 15 anos fumam cigarros eletrônicos
seg, 06/10/2025 - 15:25
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Trump diz a Lula que Brasil e EUA se darão bem juntos
seg, 06/10/2025 - 15:18
Ver mais seta para baixo