Ancelotti aposta no esquema 4-4-2 diante da Coreia do Sul

Brasil disputa amistoso a partir das 8h da próxima sexta (10) em Seul
Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 19:28
Rio de Janeiro
ancelotti, seleção brasileira
Para enfrentar a Coreia do Sul, o Brasil deve voltar a apostar em um quarteto ofensivo. O confronto amistoso será disputado a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (10) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, O primeiro compromisso da seleção brasileira na Data Fifa de outubro.

Na última atividade antes da partida, nesta quinta-feira (9), o técnico italiano Carlo Ancelotti voltou a armar a equipe no esquema 4-2-4 com um quarteto ofensivo formado por Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo. A única novidade em relação ao time formado na última quarta (8) foi a entrada de Bruno Guimarães no lugar de Lucas Paquetá.

O volante do Newcastle (Inglaterra) foi poupado da atividade da última quarta após o atraso do voo que o levou para Seul.

Desta forma, o Brasil deve iniciar a partida com: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, Ancelotti afirmou que, em um contexto como o atual, no qual tem pouco tempo para trabalhar aspectos táticos com sua equipe, o diferencial é a atitude dos jogadores: “Acho que é preciso mais trabalho tático para trabalhar a estratégia de jogo. Tudo isso pode ser muito importante, mas a parte mais importante não é a estratégia, é a atitude dos jogadores no campo. Para isso, não é preciso muito tempo de preparação”.

Após medir forças com os sul-coreanos, o Brasil encarará o Japão, na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30 no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

Fábio Lisboa
