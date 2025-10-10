logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ancelotti classifica goleada como bom início de trajetória para Copa

Seleção brasileira joga bem e supera a Coreia do Sul por 5 a 0
Agência Brasil
Publicado em 10/10/2025 - 15:01
Rio de Janeiro
ancelotti, seleção brasileira
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil teve um bom início de trajetória para a Copa do Mundo de 2026 com a goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em partida amistosa disputada na manhã desta sexta-feira (10) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul.

“Foi uma partida completa em todos os aspectos. Nossa trajetória rumo à Copa do Mundo começou bem, pois a equipe jogou muito bem. Gostei do jogo, obviamente, porque o time mostrou muita qualidade”, declarou o técnico da seleção brasileira em entrevista coletiva.

Para Ancelotti a atitude e o comprometimento dos jogadores, tanto com bola como sem bola, foram determinantes para uma vitória na qual a qualidade individual dos brasileiros sobressaiu: “Foi um jogo completo da equipe. Acho que jogamos muito bem com bola e sem. O compromisso da equipe foi muito bom. Quando o time tem compromisso no jogo, depois a qualidade sai, e saiu muito bem. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Após medir forças com os sul-coreanos, o Brasil encarará o Japão, na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30 no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

Relacionadas
brasil, coreia do sul, amistoso
Brasil mostra evolução sob comando de Ancelotti e goleia Coreia do Sul
Técnico Carlo Ancelotti durante entrevista 3/9/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Atitude da seleção em campo importa mais que estratégia, diz Ancelotti
Brasília (DF) 10/10/2025 – À esquerda, secretária Iziane Marques, em Santiago. - Assunção supera Rio e Niterói e vai sediar Pan-Americanos de 2031. Foto: Ministério dos esportes
Assunção supera Rio e Niterói e vai sediar Pan-Americanos de 2031
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Seleção Brasileira amistosos Copa do Mundo Ancelotti
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Foto: Ministério da Educação
Educação Enem: aplicativo do MEC traz simulados e correção da prova de redação
sex, 10/10/2025 - 16:43
Brasília (DF) 10/10/2025 – Os jornalaistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Edgard Yoshio (e) e Wellton Maximo, posam para foto na redação da EBC. Foto: Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
sex, 10/10/2025 - 16:26
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
sex, 10/10/2025 - 16:21
copa do brasil feminina, sorteio
Esportes CBF sorteia confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina
sex, 10/10/2025 - 16:13
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde Metanol: estados e municípios recebem orientações para atendimentos
sex, 10/10/2025 - 15:58
Brasília (DF), 10/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o Presidente da COP30, Embaixador André Aranha Corrêa do Lago, durante entrevista coletiva sobre a Pre-COP30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Pré-COP busca impulsionar mobilização climática antes de Belém
sex, 10/10/2025 - 15:45
Ver mais seta para baixo