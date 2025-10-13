logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências

Brasil enfrenta o Japão na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30
Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 18:47
Rio de Janeiro
seleção brasileira, treino, data fifa
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

Um dia antes da partida contra o Japão, o técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (13), que os jogadores da seleção brasileira devem atuar considerando que a equipe ainda está em um momento de experimentação para a Copa do Mundo de 2026, inclusive de sistemas de jogo.

“Os jogadores que estão aqui estão com motivação e têm que pensar que podem jogar. Um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Ter um time bem definido para a Copa do Mundo [é bom], isso é óbvio, mas acho que nesse momento avaliar como trabalham diferentes sistemas é uma boa solução”, declarou o comandante do Brasil, que enfrenta o Japão a partir das 7h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (14) no Estádio de Tóquio.

Seguindo essa ideia, o técnico italiano deve mandar a campo uma equipe muito diferente daquela que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10). Sai o esquema 4-2-4 e entra o 4-3-3 com a seguinte formação inicial: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.

Mais uma vez, Ancelotti deixou claro que pretende fazer da seleção brasileira não apenas uma equipe que se destaque pelos lances de beleza plástica, mas também que seja marcada pelo empenho e comprometimento dos jogadores.

“A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito, e eu creio que pode jogar um futebol bonito sim. Mas é preciso ter em conta o que se entende por um futebol bonito. O futebol bonito é, obviamente, a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem. Mas o compromisso coletivo também é jogo bonito. Jogo bonito não é apenas com bola. Jogo bonito também é sem a bola, porque é um aspecto muito importante do jogo”, concluiu.

Relacionadas
Seleção brasileira masculina chega à Tóquio para amistoso contra Japão - em 12/10/2025
Seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra Japão na terça
brasil, coreia do sul, amistoso
Brasil mostra evolução sob comando de Ancelotti e goleia Coreia do Sul
ancelotti, seleção brasileira
Ancelotti classifica goleada como bom início de trajetória para Copa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol seleção brasileira data Fifa Amistoso Japão Carlo Ancelotti
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante cerimônia de posse para um terceiro mandato no cargo em Caracas 10/01/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela anuncia fechamento das embaixadas da Noruega e da Austrália
seg, 13/10/2025 - 20:09
Júlio Cesar Gomes Santana, nadador, jubs
Esportes Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs
seg, 13/10/2025 - 19:55
Rio de Janeiro - 05/10/2025 Policia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada. Foto: Divulgação Polícia civil/RJ
Saúde País tem 32 casos confirmados de intoxicação por metanol
seg, 13/10/2025 - 19:49
São Paulo (SP),14/03/2023 - Pessoas se protegem da chuva que deixa São Paulo em estado de atenção no final da tarde, no Viaduto Pompéia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Chuvas e ventos causam estragos em diversos municípios paulistas
seg, 13/10/2025 - 19:36
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,46 com alívio nas tensões entre EUA e China
seg, 13/10/2025 - 19:28
Prisioneiro palestinos libertado por Israel abraça parentes em Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel 13/10/2025 Reuters/Mussa Qawasma/Proibida reprodução
Internacional Gaza: Trump declara fim da guerra com troca de reféns por prisioneiros
seg, 13/10/2025 - 18:58
Ver mais seta para baixo