Apostas ilegais: atleta e técnico de times da NBA são presos pelo FBI

Entre os detidos está o armador Terry Rozier, do Miami Heat

Chauncey Billups, integrante do Hall da Fama da NBA e técnico do Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, armador do Miami Heat, estão entre as mais de 30 pessoas presas em conexão com investigações federais separadas, mas relacionadas, sobre jogos de azar ilegais, anunciaram as autoridades norte-americanas nesta quinta-feira (23).

Rozier foi uma das várias pessoas envolvidas na NBA que forneceram informações não públicas a parceiros criminosos, que, por sua vez, usaram laranjas para fazer várias apostas com base nessas informações, disse o procurador dos EUA do Brooklyn, Joseph Nocella, em uma coletiva de imprensa.

O esquema durou de 2022 a 2024 e envolveu milhões de dólares em lucros ilícitos, disseram as autoridades.

Billups foi acusado em um caso separado de ajudar a manipular jogos de pôquer para fraudar jogadores desconhecidos que eram atraídos para os jogos com a promessa de jogar contra celebridades, disseram as autoridades. Esse esquema também envolveu várias famílias do crime organizado em Nova York, de acordo com os promotores.

Embora as prisões tenham se originado de duas acusações separadas, alguns réus foram acusados em ambos os casos, disse Nocella, incluindo o ex-jogador e assistente técnico do Cleveland Cavaliers, Damon Jones.

Representantes do Miami Heat, do Portland Trailblazers e da NBA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, assim como o advogado de Rozier, James Trusty.

Vários jogadores das "Quatro Grandes" ligas de esportes masculinos dos Estados Unidos - a NBA, de basquete; a NFL, de futebol americano; a MLB, de beisebol, e a NHL, de hóquei sobre gelo - foram punidos por envolvimento com jogos de azar nos últimos anos, à medida que as apostas esportivas se tornaram legais em mais Estados dos EUA e se tornaram cada vez mais acessíveis.

O ex-jogador da NBA Jontay Porter se declarou culpado em 2024 de acusações relacionadas após ser acusado de manipular seu desempenho para ajudar os apostadores a ganhar apostas em suas estatísticas.

Em janeiro, o Wall Street Journal informou que os promotores federais estavam investigando se Rozier havia alterado seu desempenho como parte de um esquema ilegal de apostas esportivas. Rozier, 31 anos, está em sua 11ª temporada na NBA e tem uma média de 13,9 pontos por jogo em sua carreira.

