Esportes

Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra Inglaterra e Itália

Campeãs da América, brasileiras jogarão nos dias 25 e 28 de outubro
Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 17:17
Rio de Janeiro
© Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

Campeã da Copa América Feminina, a seleção brasileira voltará a campo modificada para os amistosos fora de casa contra a Inglaterra e Itália, nos dias 25 e 28 de outubro, respectivamente. Nesta quinta-feira (9), o técnico Arthur Elias convocou 23 jogadoras para enfrentar duas potências do futebol europeu como preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. A Inglaterra é bicampeã continental e vice mundial, e a Itália foi semifinalista na última edição da Europa.

“São 10 trocas [na convocação] em relação ao grupo que foi campeão recentemente na Copa América. São situações que eu entendo que são favoráveis para esse processo [de preparação] até 2027”, pontuou o treinador.

Entre as que ganharam a primeira chance na amarelinha estão a goleira Carlinha (São Paulo) e a lateral direita Isabela Chagas (PSG, ex-Cruzeiro). As demais alterações no time são retornos, como o da meio-campista Laís Estevan, que ficou fora da Copa América devido a uma lesão. No ataque, estão de volta Bia Zaneratto, Ludmila, Jeniffer e Tainá Maranhão, e na defesa as jogadoras Vitória Calhau (Cruzeiro) e Thaís Ferreira (Coirintians).

Os amistosos serão os primeiros compromissos oficiais da seleção após a conquista da Copa América. Arthur Elias ressaltou a importância de a equipe, vice-campeã olímpica, medir forças com adversárias qualificadas.

“A Inglaterra é uma seleção que a gente estudou muito bem, que com certeza vai nos testar em alto nível, tanto para conseguirmos atacar – tem uma boa defesa, bem compacta – quanto também para tomar os cuidados com a qualidade das atletas, assim como nós temos a qualidade das nossas jogadoras”, detalhou o técnico. “Contra a Itália, o interessante é que é um confronto diferente. São modelos de jogo bastante diferentes da Itália e da Inglaterra. Isso em pouco tempo é bastante rico para uma preparação onde a gente precisa, com um treino somente, colocar um outro confronto de sistemas, de características de atletas para que a gente consiga vencer os dois jogos”.

Amistosos

Brasil x Inglaterra – 25 de outubro (sábado), às 13h30 (horário de Brasília) -  Etihad Stadium,  na cidade de Manchester;

Brasil x Itália – 28 de outubro – 13h15 - Estádio Ennio Tardini, cidade de Parma.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
