Arthur Elias espera equilíbrio em partida amistosa com Inglaterra

Seleção brasileira enfrenta atuais campeãs europeias no sábado
Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 20:18
Rio de Janeiro
arthur elias, seleção feminina
© Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

O técnico Arthur Elias espera um duelo muito equilibrado entre Brasil e Inglaterra em partida amistosa que será disputada no próximo sábado (25) a partir das 13h30 (horário de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester.

“O duelo será muito equilibrado, muito forte fisicamente. Taticamente é muito interessante, pois são equipes que jogam em modelos bem diferentes”, declarou o comandante da seleção brasileira em entrevista à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na conversa, Arthur Elias também destacou a qualidade da seleção inglesa, que em 2025 conquistou a Eurocopa de futebol feminino: “Elas têm uma grande seleção, com grandes jogadoras, uma ótima treinadora, então vai ser um confronto de equipes da elite hoje do futebol feminino e a rivalidade é natural quando jogam duas equipes que são atuais campeãs do continente, que entregam tudo dentro de campo”.

O treinador também afirmou que durante a preparação para as partidas amistosas, o assunto Copa do Mundo tem sido recorrente (a próxima edição da competição será disputada em 2027 no Brasil): “Sempre coloquei que, depois das Olimpíadas, o nosso grande objetivo é a Copa do Mundo em casa. A gente vem de uma conquista da Copa América e hoje, das 24 jogadoras, apenas 12 participaram dessa conquista recente. Temos alguns retornos de bastante tempo, cinco estreias em Data-Fifa, então é um processo de dar oportunidade para muitas atletas, que elas aproveitem e possam ter sequência depois”.

Além da partida contra as atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália, na próxima terça-feira (28), a partir das 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma.

Edição:
Fábio Lisboa
