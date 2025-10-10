logo ebc
Assunção supera Rio e Niterói e sedia os Jogos Pan-Americanos de 2031

Brasil tentava receber o megaevento esportivo pela 3ª vez na história
Agência Brasil
Publicado em 10/10/2025 - 13:23
Rio de Janeiro

A cidade de Assunção (Paraguai) foi escolhida como sede da edição de 2031 dos Jogos Pan-Americanos. A candidatura paraguaia superou a proposta conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói em votação realizada nesta sexta-feira (10) durante a Assembleia Geral da Panam Sports (entidade máxima do esporte olímpico nas Américas) realizada em Santiago (Chile).

Esta será a primeira vez na história que uma localidade do Paraguai recebe uma edição dos Pan-Americanos. Na votação, a capital paraguaia recebeu 28 votos, enquanto a candidatura do Rio de Janeiro e de Niterói recebeu 24 apoios.

O Brasil tentava sediar uma edição de Pan-Americano pela terceira vez na história, pois anteriormente o país já havia recebido o megaevento esportivo no ano de 1963, na cidade de São Paulo, e em 2007, no Rio de Janeiro.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Pan-americanos Rio de Janeiro Niterói COB panam sports Paraguai Assunção
