Atitude da seleção em campo importa mais que estratégia, diz Ancelotti

Expectativa do técnico é que a equipe evolua com a posse de bola

A atitude dos jogadores é mais importante do que a estratégia tática, disse o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, nesta quinta-feira (9), ao tentar fazer com que a seleção volte a ser uma grande força no cenário global.

Com pouco tempo de preparação depois de chegar em maio vindo do Real Madrid, o técnico italiano está confiando no espírito de equipe e no talento individual para superar os desafios da Copa do Mundo na América do Norte no próximo ano.

Falando antes do amistoso do Brasil contra a Coreia do Sul na sexta-feira (10) em Seul, Ancelotti disse que o desenvolvimento tático tem sido prejudicado pela falta de sessões de treinamento com o elenco completo.

"Acho que é preciso mais trabalho tático para trabalhar a estratégia de jogo. Tudo isso pode ser muito importante, mas a parte mais importante não é a estratégia, é a atitude dos jogadores no campo. Para isso, não é preciso muito tempo de preparação", disse Ancelotti em entrevista coletiva.

Em suas quatro primeiras partidas no comando, Ancelotti alternou entre o esquema 4-2-4, que rendeu vitórias sobre o Paraguai e o Chile, e o sistema 4-3-3 usado no empate com o Equador e na derrota para a Bolívia na altitude de 4.100 metros de El Alto no mês passado.

Apesar da irregularidade, ele expressou satisfação com a organização defensiva do Brasil, mas disse que é preciso evoluir quando o time estiver com a posse de bola.

"Gostei muito do jogo defensivo da equipe em junho e setembro. A equipe se defendeu muito bem - compacta, unida, comprometida, intensa", disse Ancelotti.

"Onde a equipe deve melhorar, e amanhã (10) é uma oportunidade, é no jogo com a bola."

"Você pode jogar com quatro, três ou cinco no ataque, mas o que importa é a qualidade mostrada em campo. O que eu realmente gosto é da atmosfera da equipe. É muito positiva por causa da atitude e do profissionalismo dos jogadores", completou.

Ancelotti também enfatizou que a equipe precisa estar unida se quiser ganhar a sexta Copa do Mundo, um recorde.

"Cada um de nós pensa no objetivo, que é muito claro: temos de ganhar a Copa do Mundo, não ser o melhor jogador do mundo", afirmou.

O Brasil disputará outro amistoso contra o Japão no Estádio Ajinomoto, em Tóquio, na terça-feira (14).

O volante Casemiro será o capitão do Brasil na Ásia. Ele não exercia a função desde 2023.

“Sem dúvida a minha relação com o treinador, que conheço há mais de dez anos, gera uma afinidade maior, mas gosto de demonstrar”, disse. “Eu gosto de dar mais exemplos de como fazer.”

(Reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro)

