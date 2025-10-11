logo ebc
Atleta do taekwondo se despede de seu último JUBs com tricampeonato

Laura Paiva, mestranda em Geografia, foi ouro na categoria até 49 kg
Verônica Dalcanal - Repórter da EBC
Publicado em 11/10/2025 - 16:51
Natal
Laura Paiva, tricampeã, JUBs Natal 2025
A estudante Laura Paiva encerrou esta semana a última participação dela nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) com ouro. Aos 25 anos, ela foi a grande vencedora da categoria até 49kg no taekwondo e se tornou tricampeã dos Jubs. Dessa vez com uma grande diferença. A competição aconteceu em Natal e Laura pôde contar com a torcida da família e dos amigos. “Eu participo dos Jubs desde 2019, eu fechei um ciclo, eu fechei com chave de ouro, eu sou tricampeã, e contei com a minha torcida, com os meus pais, meus colegas de treino, então não teve sensação melhor”, festeja ela.

Laura é formada em Geografia e atualmente cursa o sexto período de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e está no primeiro período do mestrado em Geografia na mesma universidade. Além das horas dedicadas ao estudo e aos treinos, ela também é professora de uma escola pública da comunidade quilombola de Coqueiros, no município de Ceará Mirim. Uma rotina agitada.

“Não é fácil, e eu acredito que eu só consigo fazer tudo isso porque eu tenho realmente uma rede de apoio. Eu tenho meus pais, eu não moro mais com eles, mas eu tenho eles a todo momento, a toda hora que eu preciso. Eu tenho meu companheiro que também está pra cima e pra baixo comigo na hora que eu preciso. Sem eles eu não conseguiria˜, explica.

Laura Paiva, tricampeonato, JUBs Natal 2025, Taekwondo
Além das horas dedicadas ao estudo e aos treinos, Laura Paiva também é professora de uma escola pública da comunidade quilombola de Coqueiros, no município de Ceará Mirim (RN) - Paulo José/CBDU/Direitos Reservados

Mesmo com as dificuldades para encaixar tudo na agenda, Laura não abre mão da prática esportiva e acredita que ela traga muitos benefícios pra rotina.

“A mente do atleta eu vejo como uma mente diferenciada. A gente pratica não porque espera um resultado financeiro, mas pelo que a gente sente, pelo que a gente quer alcançar, pelos sonhos. Quando a gente coloca algo na cabeça, está acima de tudo. A gente vai realmente atrás daquilo que a gente quer. E eu acredito que hoje eu só consigo fazer tudo isso, tanto na vida esportiva, de atleta profissional, quanto na acadêmica, por causa do esporte”, revela.

O amor da Laura pelo esporte acabou contagiando também os alunos dela. “A gente tem que pensar muito no esporte para além do alto rendimento, mas o esporte como parte do desenvolvimento humano”, acredita. Laura conta que começou um projeto de taekwondo na escola em que trabalha e mais de 25 alunos conseguiram se classificar para a fase final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (Jerns).

“Isso vindo de uma escola pública que é uma escola rural dentro de uma comunidade quilombola”, completa ela. Laura destaca que é gratificante ver o empenho dos alunos no esporte. “Eles conseguem viver ali aquela prática esportiva para além do que hoje em dia é muito comum pra adolescente, que são as redes sociais, as telas e tudo mais”, conclui.

* Verônica Dalcanal viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários.

