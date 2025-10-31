logo ebc
Atlético-MG disputa final da Sul-Americana no Defensores del Chaco

Galo mede forças com o Lanús (Argentina) na decisão
Agência Brasil
Publicado em 31/10/2025 - 19:42
Rio de Janeiro
A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta sexta-feira (31) que a final da Copa Sul-Americana, entre Atlético-MG e Lanús (Argentina), terá como palco o estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). A decisão será disputada no dia 22 de novembro a partir das 17h (horário de Brasília).

O Atlético-MG conquistou a vaga na final da competição após derrotar o Independiente del Valle (Equador) pelo placar de 3 a 1 na noite da última terça-feira (28) em Belo Horizonte.

Já o Lanús (Argentina) se credenciou para a decisão da competição após superar, na última quinta-feira (30), o Universidad de Chile (Chile) pelo placar de 1 a 0, gol do atacante Rodrigo Castillo.

Edição:
Fábio Lisboa
