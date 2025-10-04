logo ebc
Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D

Pescador, como é conhecido o clube de SC, tinha vencido jogo de ida
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 04/10/2025 - 18:50
São Paulo
Brasília (DF), 04/10/2025 – Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D. Foto: Léo Piva/FCF
© Léo Piva/FCF

O Barra Futebol Clube assegurou, neste sábado (4), o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O Pescador - apelido do time de Balneário Camboriú (SC) - segurou um empate sem gols com o Santa Cruz na Arena Barra FC, na vizinha Itajaí (SC), e se beneficiou da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, há uma semana, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), na região metropolitana do Recife.

Apesar de movimentado, o jogo teve poucas chances realmente claras. A melhor oportunidade dos anfitriões, que tiveram a partida sob controle na maior parte do tempo, veio aos 30 minutos da etapa final, quando o meia Péricles, de dentro da área, acertou a trave direita do goleiro Rokenedy.

O Santa Cruz, que precisava ganhar por dois gols ou mais de diferença para ficar com a taça no tempo normal, demorou a tomar as rédeas do ataque. Somente aos 44 minutos da etapa final é que o time pernambucano teve sua chance mais cristalina. Primeiro em finalização do atacante Pedro Henrique e, na sequência, com o lateral Toty aproveitando o rebote. O goleiro Ewerton levou a melhor nas duas situações e garantiu o empate que, além de dar o título ao Barra, classificou o Pescador à Copa do Brasil do ano que vem.

O primeiro título nacional do clube fundado em 18 de janeiro de 2013 - com apenas 12 anos de história e que tem parceria com o Hoffenheim, da Bundesliga (primeira divisão do Campeonato Alemão) - coroa uma jornada de 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe catarinense foi a melhor do Grupo A8, na primeira fase dessa Série D, mas cresceu mesmo nas fases eliminatórias, com sete triunfos, três igualdades e nenhum revés. Artilheiro do Pescador com nove gols, Renan Bernabé ficou a um de se igualar ao também atacante Ronaldy, da Tuna Luso.

O Santa Cruz, por sua vez, não comemora um título profissional desde 2019, quando venceu a Copa Pernambuco, que foi disputada com elenco sub-23. Considerando o time principal, o jejum é ainda maior. A conquista mais recente foi a do Campeonato Pernambucano de 2016, ano da última participação tricolor na Série A do Brasileirão.

Este foi o segundo título de Santa Catarina na história da Série D. O primeiro veio com o Brusque, em 2019, contra o Manaus. O estado que mais vezes venceu a quarta divisão nacional é o Ceará. São três conquistas, com Ferroviário (2018 e 2023) e Guarany de Sobral (2010).

Além de Barra e Santa Cruz, os demais clubes da Série D que asseguraram lugar na Série C do ano que vem são a Inter de Limeira e o Maranhão. O quarteto ocupará as vagas de Tombense, Retrô, CSA e ABC, que foram rebaixados na terceira divisão nacional em 2025.

Em 2026, a Série C terá 20 clubes, como na atual temporada, mas apenas dois rebaixados, ao invés de quatro. Em contrapartida, seis times serão promovidos da Série D, que terá 96 participantes a partir do ano que vem, ao invés dos 64 do formato atual. O planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é que a terceira divisão passe a reunir 28 equipes em 2028.

