logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bicampeão de judô nos JUBs mira vaga na Olimpíada de Los Angeles

Marcelo Gomes já faturou prata e bronze em Grand Slams este ano
Maurício Costa* - Repórter da EBC
Publicado em 08/10/2025 - 17:49
Natal
JUBs Natal 2025, ouro, Marcelo Gomes, judô - peso médio (até 90 quilos)
© Paulo Jose/CBDU/Direitos Reservados

Medalha de bronze no Grand Prix da Áustria, prata do Grand Slam de Baku (Azerbaijão) e agora bicampeão brasileiro universitário na categoria médio (até 90 quilos)..Estrela dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Natal, o judoca Marcelo Gomes Fronckowiak sabe que vive um bom momento, mas que está apenas no inicio de uma longa caminhada. Atual número 8 no ranking mundial e esperança do Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles Estados Unidos), o atleta enxerga 2025 como um ano promissor.

"Eu poderia dizer que esse ano foi um ano de aprendizado. O judô, o esporte em geral, tem altos e baixos. Eu estava lembrando que, há pouco tempo, eu peguei meu celular e não estava nem entre os 100 do ranking. Hoje eu sou oitavo do ranking mundial. É uma caminhada longa até Los Angeles, faltam três anos ainda. É trabalhar muito, manter os pés no chão e tentar fazer o melhor", pontua o universitário.

Marcelo tem um longo caminho até os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O que não deve ser um problema para quem tem uma jornada ainda maior. Ele fugiu de casa por problemas familiares e foi acolhido por projetos sociais de São Paulo. 

"Hoje sou atleta do Flamengo, amo o judô. Estou perto de me formar em Gestão Financeira pela Universidade da Amazônia (Umama-PA). Quando eu deixar de ser atleta, quero trabalhar com o judô. O esporte me deu tudo. Posso dizer que o judô foi o maior ippon que eu apliquei na vida.

* O repórter Maurício Costa viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).

Relacionadas
jubs, natal
Jogos Universitários Brasileiros chegam ao Rio Grande do Norte
Índia - 05/10/2025 - Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas. Fotos: Renan Cacioli/CBDV
Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas
Éder Militão, Seleção Brasileira, data fifa outubro 2025
Éder Militão pensou em abandonar futebol após pesadelo com lesões
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Marcelo Gomes Judô bicampeão universitários jubs Natal Jogos Universitários Brasileiros CBDU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 08/10/2025 - Parlamentares de oposição comemoram a retirada de votação da (MP 1.303/2025). Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
qua, 08/10/2025 - 19:31
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
qua, 08/10/2025 - 19:16
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sanção do PLV nº 4 – Tarifa Social de Energia “Luz do Povo”. Palácio do Planalto, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda
qua, 08/10/2025 - 19:14
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol
qua, 08/10/2025 - 18:51
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Haddad cobra cumprimento de acordo sobre MP alternativa ao IOF
qua, 08/10/2025 - 18:39
Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 – Ana paula Tavares vencedora Prêmio Camões Foto: Fundação Biblioteca Nacional
Cultura Escritora angolana Ana Paula Tavares ganha Prêmio Camões 2025
qua, 08/10/2025 - 18:38
Ver mais seta para baixo