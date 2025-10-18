logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas

País faz no Egito a sua melhor campanha na história da competição
Agência Brasil
Publicado em 18/10/2025 - 16:43
Rio de Janeiro
18.10.25 - EQUIPE FEMININA MARIANA D'ANDREA, TAYANA MEDEIROS E LARA LIMA - Mundial de Halterofilismo Cairo 2025 no The Club Sports City, na Cairo New Capital, Egito. Foto: Alessandra Cabral/CPB
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

A equipe feminina do Brasil (formada por Mariana D’Andrea, Lara Lima e Tayana Medeiros) garantiu a medalha de ouro no último dia de disputas do Mundial de halterofilismo do Cairo (Egito). Com a conquista alcançada neste sábado (18), o país fez a sua melhor campanha em uma edição da competição com seis medalhas no total (um ouro, três pratas e dois bronzes).

A única medalha dourada brasileira na competição veio justamente no último dia de competições, no qual Mariana D’Andrea, Lara Lima e Tayana Medeiros superaram a equipe do Uzbequistão na final por 312,94 a 214,03 pontos.

“Estou muito feliz. No último Mundial, precisei ir embora antes da disputa por equipes por causa da perda do meu pai. Foi muito difícil aquele momento. Mas agora estamos aqui, conquistamos o nosso ouro. [É] muito gratificante fazer parte desta conquista. Essa medalha é para o meu pai”, declarou Mariana, que já havia garantido uma prata na categoria até 73 quilos.

Melhor campanha do Brasil

Este ouro garantiu ao Brasil a sua melhor campanha na história da competição, superando o recorde até então alcançado em Dubai 2023, oportunidade na qual os brasileiros chegaram a quatro medalhas.

“Esse Mundial foi uma porta de entrada para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles. Então, pensamos nisso na hora de elaborar a nossa preparação, que foi robusta para oferecer aos atletas a condição de começarem bem esse ciclo. E, novamente, o Brasil mostrou a sua força. Em Paris 2024, havíamos obtido quatro pódios. Agora, aqui em Cairo, foram cinco no individual. Também registramos um aumento substancial em relação à nossa última participação em Mundiais [Dubai 2023]. Quebramos três recordes brasileiros, quatro recordes das Américas. Estamos muito felizes com a nossa participação”, declarou o coordenador de halterofilismo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Murilo Spina.

Relacionadas
MARCO TULIO CRUZ, Mundial de Halterofilismo Cairo 2025
Brasil faz campanha histórica no Mundial de halterofilismo paralímpico
lara lima, helaterofilismo, mundial
Lara Lima conquista bronze no Mundial de halterofilismo paralímpico
MARIANA D'ANDREA, Mundial de Halterofilismo Cairo 2025
Mariana D’Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Paradesporto Halterofilismo Campeonato Mundial CPB Egito
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
18.10.25 - EQUIPE FEMININA MARIANA D'ANDREA, TAYANA MEDEIROS E LARA LIMA - Mundial de Halterofilismo Cairo 2025 no The Club Sports City, na Cairo New Capital, Egito. Foto: Alessandra Cabral/CPB
Esportes Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas
sab, 18/10/2025 - 16:43
Brasília (DF) 17/10/2025 O Dia D nacional de multivacinação, mobilização voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, no Riacho Fundo II, cidade satéite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
sab, 18/10/2025 - 16:23
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
sab, 18/10/2025 - 16:14
Prisioneiro palestinos libertado por Israel abraça parentes em Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel 13/10/2025 Reuters/Mussa Qawasma/Proibida reprodução
Internacional Hamas recebe 15 corpos e critica sinais de abusos e espancamentos
sab, 18/10/2025 - 15:55
18.10.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com os alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP). Ginásio Adib Moysés Dib - São Bernardo do Campo-SP. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Educação Lula: educação e política são pilares para país ter um futuro melhor
sab, 18/10/2025 - 15:25
Brasília (DF) 17/10/2025 O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, abre o Dia D nacional de multivacinação, no Riacho Fundo II, cidade satéite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Em Dia D de Vacinação, Padilha garante a segurança da imunização
sab, 18/10/2025 - 14:36
Ver mais seta para baixo