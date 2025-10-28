Brasil mantém hegemonia contra a Itália com vitória por 1 a 0

A seleção feminina de futebol do Brasil derrotou a Itália por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (28) no Estádio Ennio Tardini, em Parma, no segundo amistoso do mês com equipes do Velho Continente. Luany marcou o gol da vitória e manteve a hegemonia da seleção, que soma agora nova vitórias e um empate no histórico contra as italianas.

O triunfo é mais uma demonstração de que a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias vive um momento especial. No último sábado (25), a Amarelinha já ganhara por 2 a 1 da Inglaterra, atual campeã europeia Inglaterra, na casa das adversárias.

DEU BRASIL! FIM DE JOGO COM VITÓRIA DAS #MulheresDesteSolo! 🇧🇷



Com gol da Luany, as Brasileiras vencem a Itália e se despedem da Data FIFA com 100% de aproveitamento nos amistosos.



📸 Lívia Villas Boas | CBF#SeleçãoFeminina pic.twitter.com/avfBmOp45y — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 28, 2025

Brasil e Itália fizeram um primeiro tempo movimentado, com a equipe brasileira sendo levemente superior, criando as melhores oportunidades. E a primeira boa chance da seleção surgiu em jogada de bola parada, aos 14 minutos, em cobrança de falta da lateral Yasmim que parou em defesa da goleira Durante.

A goleira italiana foi obrigada a voltar a trabalhar aos 22 minutos, quando saiu do gol para defender finalização da centroavante Amanda Gutierres, que ficou em ótima posição para marcar após receber lançamento em profundidade.

Oito minutos depois Luany fez boa jogada pela direita, se livrando da marcação de duas adversárias, e tocou para Jheniffer, que bateu para defesa de Durante. A Itália conseguiu responder aos 32, com chute colocado de Cantore, que obrigou Lorena a fazer defesa difícil.

Após o intervalo, o Brasil assumiu uma postura ainda mais agressiva, tentando jogadas de contra-ataque para abrir o marcador. Aos 19 minutos, Tainá Maranhão fez grande jogada individual. A atacante puxou contra-ataque e bateu forte, de fora da área, para obrigar Durante a defender.

E a aposta nas jogadas de contra-ataque deu resultado aos 22 minutos, quando Dudinha levantou a bola na área direto para Luany que escorou para o fundo do gol.

O gol animou de vez o Brasil. Aos 27, a seleção quase ampliou. Ludmila recebeu na ponta direita, se livrou da marcação e cruzou na área, onde a centroavante Bia Zaneratto bateu para defesa da goleira Durante.

Em desvantagem no marcador, a Itália até conseguiu aumentar a pressão sobre o Brasil. Porém, foi a seleção brasileira que voltou a criar uma boa oportunidade de marcar aos 39 minutos, quando Ludmila bateu forte para forçar a defesa da goleira italiana.

A partir daí, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias mostrou maturidade para segurar a vantagem no marcador até o apito final.