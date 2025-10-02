logo ebc
Brasileiro: Palmeiras vence Vasco em casa para assumir vice-liderança

Flaco López e por Vitor Roque brilham para garantir triunfo de 3 a 0
Publicado em 01/10/2025 - 23:32
Rio de Janeiro
O Palmeiras contou com o faro de gol apurado da dupla formada por Flaco López e por Vitor Roque para derrotar o Vasco por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (1) no Allianz Parque, para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Graças aos três pontos somados dentro da casa, o Verdão chegou aos 52 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, que mede forças com o líder Flamengo (que tem 54 pontos) a partir das 20h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (2) no estádio do Maracanã. Já o Cruzmaltino permaneceu com 30 pontos após o revés, ocupando a 12ª colocação.

Mais uma vez o time comandado pelo técnico Abel Ferreira contou com uma grande atuação da dupla de ataque formada por Flaco López e por Vitor Roque para sair com a vitória. Quem começou brilhando foi o argentino, que, logo aos 5 minutos, aproveitou bola que sobrou para bater colocado para superar o goleiro Léo Jardim.

Aos 17 minutos, Flaco López voltou a ser decisivo, ao aproveitar bola levantada por Piquerez para ampliar. Cinco minutos depois o argentino brilhou com um belo lançamento em profundidade para Vitor Roque, que se livrou da marcação de Paulo Henrique para bater na saída de Léo Jardim para dar números finais ao marcador.

Outros resultados:

Mirassol 1 x 1 Bragantino
Sport 2 x 2 Fluminense
Internacional 1 x 1 Corinthians
Botafogo 2 x 1 Bahia
Santos 1 x 1 Grêmio

Logo da Agência Brasil
Edição:
Fábio Lisboa
palmeiras, vasco, brasileiro
