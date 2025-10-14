logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Cabo Verde garante vaga inédita na Copa do Mundo

Classificação para o Mundial de 2026 veio com vitória sobre Essuatíni
Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 22:47
Rio de Janeiro
cabo verde, eliminatórias, copa do mundo
© Reuters/Rogan Ward/File Photo/Direitos Reservados

A seleção de Cabo Verde conquistou pela primeira vez na história a classificação para uma edição da Copa do Mundo de futebol masculino. A vaga foi garantida nesta segunda-feira (13), quando os Tubarões Azuis superaram a equipe de Essuatíni pelo placar de 3 a 0 atuando no Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia.

Com este triunfo, que foi construído com gols de Dailon Livramento, Willy Semedo e Stopira, a equipe cabo-verdiana fechou as Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 (que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá) como líder do D com o total de 23 pontos.

Nesta campanha, os Tubarões Azuis deixaram para trás, inclusive, a experiente equipe de Camarões (que ficou na segunda posição do Grupo D das Eliminatórias Africanas com 19 pontos), a seleção africana com o maior número de participações em Mundiais de seleções masculinas.

Relacionadas
seleção brasileira, treino, data fifa
Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências
brasil, coreia do sul, amistoso
Brasil mostra evolução sob comando de Ancelotti e goleia Coreia do Sul
Júlio Cesar Gomes Santana, nadador, jubs
Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa do Mundo mundial de 2026 Cabo Verde eliminatórias africanas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
cabo verde, eliminatórias, copa do mundo
Esportes Cabo Verde garante vaga inédita na Copa do Mundo
seg, 13/10/2025 - 22:47
Brasília (DF) 13/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silv participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil reafirma urgência de financiamento para ações climáticas
seg, 13/10/2025 - 22:05
Brasília (DF), 13/10/2025 - Sally Nhandeva participa de passeata indígena em defesa da demarcação de terras. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente No DF, indígenas pedem demarcações e combate às mudanças climáticas
seg, 13/10/2025 - 21:49
MARIANA D'ANDREA, Mundial de Halterofilismo Cairo 2025
Esportes Mariana D’Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo
seg, 13/10/2025 - 21:05
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas
seg, 13/10/2025 - 20:41
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante cerimônia de posse para um terceiro mandato no cargo em Caracas 10/01/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela anuncia fechamento das embaixadas da Noruega e da Austrália
seg, 13/10/2025 - 20:09
Ver mais seta para baixo