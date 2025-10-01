logo ebc
Carlo Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Coreia e Japão

Rodrygo e Vinicius Júnior voltam a ser lembrados pelo técnico italiano
Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 16:40
Rio de Janeiro
O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, convocou, nesta quarta-feira (1), os jogadores que defenderão o Brasil na Data Fifa de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. O destaque entre os 26 selecionados foi o retorno dos atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, ambos do Real Madrid (Espanha).

Vinicius Júnior não esteve presente na última convocação da seleção por opção de Ancelotti, que levou em conta o fato de o atacante ter que cumprir suspensão em uma das partidas. Já Rodrygo foi lembrado pela primeira vez por seu ex-comandante no Real Madrid (o italiano treinou os brasileiros na equipe espanhola na última temporada europeia).

“Rodrygo é um jogador muito importante para a seleção. Ele tem características técnicas muito importantes e pode jogar em todas as posições [do ataque]. Ajudará muito”, declarou Ancelotti.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 e outubro, a partir das 8h (horário de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, e encara os japoneses no dia 14, a partir das 7h30, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

Segundo o técnico italiano, após os jogos contra os times asiáticos, o Brasil deve medir forças contra seleções da África e, posteriormente, com grandes forças da Europa: “Acredito que estamos fazendo um planejamento muito bom para a Copa do Mundo. É jogar contra um time asiático nessa Data Fifa, depois medir forças com africanos na Data Fifa de novembro e, posteriormente, enfrentar europeus na Data Fifa de março. Acredito que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo”.

Relação de convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).
Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).
Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

