Carrascal decide e Flamengo fica em vantagem na semi da Libertadores

Em um jogo no qual não encontrou facilidades diante de um Racing (Argentina) muito aplicado, o Flamengo mostrou muita raça e contou com o poder de decisão do colombiano Carrascal para vencer por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (22) no estádio do Maracanã, na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores da América.

🔴⚫ Vitória gigante! Com gol no fim, o @Flamengo bateu o @RacingClub por 1-0 no jogo de ida da Semifinal da CONMEBOL #Libertadores!



🔜 A volta será na Argentina no próximo dia 29!#GloriaEterna pic.twitter.com/xNnuVeCEvH — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2025

Agora, para garantir uma vaga na decisão da competição continental, o Rubro-Negro da Gávea pode até mesmo empatar no confronto de volta, que será disputado a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (29) no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

Racing lutador

Diante de um time que prometia ser bem mais complicado do que o adversário das quartas de final, o Estudiantes (Argentina), o técnico Filipe Luís apostou em uma mudança no ataque da equipe titular, a entrada de Carrascal na vaga de um pouco produtivo Samuel Lino. E a troca se mostrou acertada no primeiro tempo, com o colombiano criando boas jogadas pela ponta esquerda.

Porém, o Flamengo não conseguiu superar a forte defesa do Racing, que se mostrou um adversário muito aguerrido desde os primeiros movimentos. Com isso, o Rubro-Negro criou pouco até o intervalo. As melhores oportunidades foram um chute na trave de Arrascaeta aos 20 minutos e uma finalização acrobática do centroavante Pedro já aos 46.

Mesmo atuando em um Maracanã com mais de 71 mil presentes, a equipe comandada pelo técnico Gustavo Costas também se arriscou no ataque. E a melhor oportunidade da equipe argentina na etapa inicial saiu aos 33 minutos, quando Almendra cobrou escanteio na primeira trave e Solari aproveitou para bater de primeira para obrigar Rossi a fazer defesa difícil.

Carrascal decisivo

Após o intervalo o técnico Filipe Luís começou a usar o seu banco de reservas, dando uma oxigenada em sua equipe, que assumiu o controle das ações diante de um Racing que claramente cansou após um primeiro tempo de muito esforço físico.

Desta forma o Rubro-Negro passou a encontrar mais espaços para finalizar. E a primeira oportunidade de marcar veio em chute de Arrascaeta da entrada da área aos 13 minutos que parou em defesa do goleiro Cambeses. Dez minutos depois quem chegou com perigo foi o lateral Ayrton Lucas, que avançou pela esquerda antes de bater para fora.

Aos 31 Cambeses voltou a brilhar, desta vez para defender um chute muito forte de Samuel Lino. Quatro minutos depois o camisa 16 do Flamengo voltou a finalizar, desta vez encobrindo o goleiro argentino para colocar a bola no fundo do gol. Mas o lance acabou anulado por causa de posição de impedimento do atacante brasileiro.

Mas a insistência do time da Gávea foi premiada aos 42 minutos, quando Bruno Henrique finalizou, o goleiro Cambeses defendeu parcialmente e a bola sobrou para Carrascal, que bateu de primeira. A bola ainda desviou em Rojo, mas morreu no fundo da rede para garantir uma importante vitória para o Flamengo.