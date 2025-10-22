logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

CBF sorteia mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

Corinthians e Fluminense decidem em casa
Agência Brasil
Publicado em 22/10/2025 - 18:26
Rio de Janeiro
troféu, copa do brasil, futebol
© Lucas Figueiredo/CBF/Direitos Reservados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quarta-feira (22) os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Ficou decidido que Cruzeiro e Vasco terão os mandos de campo nas partidas de ida, com, consequentemente, Corinthians e Fluminense decidindo em casa. Os confrontos serão disputados nos dias 10 (uma quarta-feira) e 14 de dezembro (um domingo).

Além disso, foi definido o mando de campo da decisão da competição. Quem avançar entre Cruzeiro e Corinthians disputa o primeiro jogo da final em casa, com Fluminense ou Vasco tendo o mando do confronto de volta.

Os quatro times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil já conquistaram o título em ao menos uma ocasião. O Cruzeiro é o maior vencedor da competição, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018). Já o Corinthians ficou com o troféu em três oportunidades (1995, 2002 e 2009). Já Fluminense (2007) e Vasco (2011) foram campeões uma vez cada.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
fluminense, bahia, copa do brasil
Fluminense derrota Bahia por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil
Cruzeiro, Atlético-MG, copa do brasil
Kaio Jorge brilha e Cruzeiro derrota Atlético-MG na Copa do Brasil
Atlético-MG, del valle, copa sul-americana
Atlético-MG arranca empate com Del Valle pela Sul-Americana
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa do Brasil CBF Fluminense Vasco Corinthians Cruzeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Incêndio atinge barracão de escola de samba na zona portuária do Rio
qua, 22/10/2025 - 19:10
Logo da Agência Brasil
Geral Rio instala câmeras inteligentes para buscas criminais em segundos
qua, 22/10/2025 - 19:08
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Justiça STF valida poder de investigação do Ministério Público do Rio
qua, 22/10/2025 - 19:04
João Fonseca durante partida do Aberto da Austrália 14/01/2025 REUTERS/Jaimi Joy
Esportes Fonseca avança às quartas na Basileia após desistência do adversário
qua, 22/10/2025 - 19:04
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Política Senado aprova liberar de metas fiscais projetos estratégicos de defesa
qua, 22/10/2025 - 18:49
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fachin autoriza Fux a mudar para a Segunda Turma do STF
qua, 22/10/2025 - 18:47
Ver mais seta para baixo