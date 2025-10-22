COI pede a federações que não realizem eventos esportivos na Indonésia

O Comitê Olímpico Internacional pediu às federações esportivas internacionais, nesta quarta-feira (22), que não realizem nenhum evento esportivo na Indonésia, depois que o país baniu ginastas israelenses de um campeonato mundial que está sendo realizado lá este mês.

O COI disse que também estava interrompendo todas as discussões sobre qualquer possível candidatura da Indonésia aos Jogos Olímpicos até que o governo desse garantias de que todos os atletas, independentemente da nacionalidade, estariam qualificados para competir no país no futuro.

Indonésia manifestou interesse em sediar os Jogos Olímpicos de 2036.

Indonésia, o maior país de maioria muçulmana do mundo, negou vistos a ginastas israelenses no início do mês, em meio a um protesto contra a ofensiva militar de Israel em Gaza, o que significa que eles não puderam participar do Campeonato Mundial de Ginástica Artística que começou na semana passada em Jacarta.

A Federação Israelense de Ginástica considerou a decisão da Indonésia chocante e desoladora.

Indonésia não tem laços diplomáticos formais com Israel.

