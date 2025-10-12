logo ebc
Com técnica brasileira, Colo Colo vai à semi da Libertadores Feminina

Time adversário saíra do jogo São Paulo x Deportivo Cali às 20h
Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 19:23
Rio de Janeiro
© Reprodução X / Conmebol Libertadores Femenina

Comandado pela técnica brasileira Tatiele Silveira, o time chileno Colo-Colo avançou às semifinais da Copa Libertadores Feminina, ao derrotar o Libertad (Paraguai) por 1 a 0, no final da tarde deste domingo (12). A atacante Valencia fez o gol da vitória e da classificação no Estádio Florencio Sola, na Argentina. O clube se junta aos times paulistas Corinthians e Ferroviária, classificados no sábado (11). arão na semi na quarta-feira (15).

Já o Colo-Colo, invicto na competição, enfrentará na semi o vencedor do duelo entre São Paulo e Deportivo Cali (Colômbia), que se enfrentam logo mais, às 20h (horário de Brasília), também no Estádio Florencio Sola.

A vitória da equipe chilena neste domingo (12) é a 36ª sob comando da gaúcha Tatiele Silveira, de 45 anos. A sequência de triunfos é a segunda maior na história do futebol (masculino e feminino), atrás apenas do time feminino do Lyon (França) que emplacou 41 vitórias em 2012.

Corinthians e Ferroviária na semifinal na quarta (15)

Primeiro vencedor do jogo único de quartas de final, com direito a goleada (4 a 0 sobre o Boca Juniors (Argentina), o Corinthians (Brabas) conheceu o adversário das semifinais no próprio sábado (11). Será a Ferroviária (Guerreiras Grenás), time de Araraquara (SP), que eliminou o a equipe chilena Dragonas Independiente del Valle com vitória de 3 a 0.  Raquel e Nat Vendito marcaram no primeiro tempo, e Andressa completou o placar na etapa final.

Atuais pentacampeãs da Libertadores, as Brabas encaram as Guerreiras Guerreiras Grenás na primeira semifinal na próxima quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Francisco Urbano, na Argentina.

O Corinthians vai em busca do hexa, após os títulos de 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024. Já A Ferroviária vai brigar pelo tricampeonato - foi campeã em 2015 e 2020. 

Cláudia Soares Rodrigues
