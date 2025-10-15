logo ebc
Copa América de futebol PC: Brasil fecha 1ª fase com 8 a 0 sobre Chile

Seleção brasileira disputa semifinais contra a Argentina
Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 20:07
Rio de Janeiro
© Divulgação/Ande/Direitos Reservados

Com direito a uma goleada de 8 a 0 sobre o Chile, a seleção brasileira fechou nesta quarta-feira (15) a sua participação na primeira fase da Copa América de futebol PC (paralisados cerebrais) que está sendo disputada em Punta Del Este (Uruguai). Agora, a seleção brasileira mede forças com a Argentina nas semifinais da competição.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Terra Cardoso fez uma grande campanha na primeira fase da Copa América, estreando com um triunfo de 7 a 0 sobre o Canadá, engatando uma goleada de 10 a 0 sobre o US PC Soccer e culminado com o 8 a 0 sobre o Chile.

O Brasil volta a entrar em campo pela competição na próxima quinta-feira (16), oportunidade na qual enfrentará a Argentina. A outra semifinal da Copa América será protagonizada pelos Estados Unidos e pelo Canadá.

Edição:
Fábio Lisboa
