Corinthians garante vaga na Copa dos Campeões Feminina da Fifa

Classificação das Brabas do Timão veio com conquista da Libertadores

Com o título da edição 2025 da Copa Libertadores de futebol feminino neste sábado (18), as Brabas do Timão se credenciaram para a Copa dos Campeões Feminina da Fifa, que será disputada em Londres (Inglaterra) entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.

No primeiro torneio interclubes de futebol feminino organizado pela entidade máxima do futebol mundial, as brasileiras começam jogando na fase semifinal contra o Gotham FC (Estados Unidos).

VAI CORINTHIANS! 🦅



O vencedor dessa partida enfrentará na grande decisão quem se classificar entre Arsenal (Inglaterra), Wuhan Jiangda (China) e o representante da Confederação Africana de Futebol, que ainda será definido.

Título da Libertadores

O Corinthians conquistou o título da edição 2025 da Copa Libertadores de futebol feminino após derrotar o Deportivo Cali (Colômbia) pelo placar de 5 a 3 nas penalidades máximas (após empate de 0 a 0 no tempo regulamentar), no estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina).

Desta formas as Brabas do Timão chegaram à sexta conquista na história da competição (2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025), sendo que três vieram de forma consecutiva (feito nunca antes alcançado por uma equipe brasileira, masculina ou feminina, na história do torneio).