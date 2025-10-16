Corinthians se classifica para decisão da Copa Libertadores Feminina
O Corinthians superou a Ferroviária por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após um empate por 1 a 1, para garantir a presença na decisão da Copa Libertadores de futebol feminino. Com a vitória alcançada na noite desta quarta-feira (15) no estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires (Argentina), as Brabas do Timão terão a oportunidade de buscar o hexacampeonato da competição.
Em um confronto no qual a tônica foi o equilíbrio, o Corinthians abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça da zagueira Mariza. Mas na etapa final, as Guerreiras Grenás igualaram aos 36 minutos com a zagueira Andressa.
Como o empate perdurou até o apito final, a classificação para a final teve de ser decidida na disputa de pênaltis. E nas penalidades máximas as Brabas do Timão mostraram mais sangue frio para vencerem por 6 a 5 e garantirem a presença na decisão.
Na final da Libertadores Feminina, que será disputada no próximo sábado (18) a partir das 20h (horário de Brasília), o Corinthians enfrenta o Deportivo Cali (Colômbia).
