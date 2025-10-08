logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Dupla de Luisa Stefani dá adeus a Wuhan, mas segue no top 8 do Finals

Último torneio definira a melhor parceria de tenistas da temporada
Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 19:37
Rio de Janeiro
Luisa Stefani e Timea Babos - WTA 1000 de Wuhan 2025
© Divulgação/ Voyah Wuhan Open

Esta quarta-feira (8) foi de despedida precoce da dupla da paulista Luisa Stefani do WTA 1000 de Wuhan (China). Única brasileira na competição, Stefani e a húngara Timea Babos foram superadas por 2 sets a 1 (6/4, 2/6 e 10/7) pela parceria da mexicana Giuliana Olmos com a norte-americana Iva Jovic, em partida das oitavas de final.

Apesar do revés, Stefani e Babos seguem em oitavo lugar no ranking mundial de duplas, última posição classificatória para o WTA Finals, programado para o período entre 1º e 8 de novembro, em Riad (Arábia Saudita). A competição final definirá a melhor parceria do ano. .

Stefani e Babos somam atualmente 3.315 pontos, com vantagem de 614 pontos sobre a dupla russa Anastasia Panova com a chinesa Hanyu Gao, que ocupam a nona posição. Panova e Goa foram eliminadas nesta quarta (8) no torneio de Wuhan.

Recém-campeãs no WTA 250 SP Open, na capital paulista, Stefani e Babos faturam outros dois títulos de WTA 500 nesta temporada, o primeiro em Linz (Áustria) e depois em Estrasburgo (França).

Cinco duplas já asseguram presença no WTA Finals: a norte-americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova; as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini; a canadense Gabriela Dabrowiski e a neozelandesa Erin Routliffe; a belga Elisa Mertens e a russa Veronika Kudermetova; e as russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva.

Relacionadas
João Fonseca na final do Argentina Open, em Buenos Aires 16/02/2025 REUTERS/Matias Baglietto
João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026
seleção brasileira, treino, data fifa
Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
Seleção brasileira avança às semifinais da Copa do Mundo de futebol de cegas após empate em 0 a 0 com a Polônia - em 8/10/2025
Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de futebol de cegas
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani WTA 1000 de Wuhan Duplas femininas WTA finais oito melhores do mundo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
Saúde Metanol: Rio cria plataforma para acelerar diagnóstico de intoxicação
qua, 08/10/2025 - 20:27
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Justiça.
Justiça Ministério diz ao STF que já tomou medidas para intimar Figueiredo
qua, 08/10/2025 - 20:24
jubs, reamar
Esportes Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa
qua, 08/10/2025 - 19:45
Prédio, Congresso Nacional
Política CCJ do Senado aprova pena maior para exploração sexual de crianças
qua, 08/10/2025 - 19:43
Luisa Stefani e Timea Babos - WTA 1000 de Wuhan 2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani dá adeus a Wuhan, mas segue no top 8 do Finals
qua, 08/10/2025 - 19:37
Placas de energia solar instaladas para gerar eletricidade
Meio Ambiente Terceiro leilão do Eco Invest Brasil terá proteção a capital externo
qua, 08/10/2025 - 19:36
Ver mais seta para baixo