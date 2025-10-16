logo ebc
Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China

Ao lado de húngara Babos, brasileira volta a competir nesta madrugada
Agência Brasil
Publicado em 16/10/2025 - 19:43
Rio de Janeiro
Luisa Stefani e Timea Babos avançam às semifinais do WTA 500 de Ningbo, em 16/10/2025
A dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos segue firme pela confirmação da vaga no WTA Finals, que define as campeãs da temporada. Nesta quinta-feira (16), elas avançaram às semifinais do WTA 500 de Ningbo (China) após vitória contra a parceria da eslovaca Tereza Mihalikova com a britânica Olivia Nichols, por por 2 sets a 1 (parciais de 6/2 3/6 10/2). Stefani e Babos voltam à quadra nesta madrugada desta sexta (17)– horário ainda indefinido – contra a dupla da norueguesa Ulrike Eikeri com a chinesa Qianhui Tang.

O WTA Finals reunirá as oito melhores duplas de 2025. No momento, Stefani e Babos estão no top 8 do Finals, última posição classificatória, mas buscam conquistar a vaga na melhor posição possível. A competição final de 2025 será entre 1º e 8 de novembro, em Riad (Arábia Saudita). 

Recém-campeãs no WTA 250 SP Open, na capital paulista,  Stefani e Babos faturam outros dois títulos de WTA 500 este ano, o primeiro em Linz (Áustria) e depois em Estrasburgo (França).

copa davis, tênis, Rafael Matos, Marcelo Melo
Melo e Matos busca uma vaga na final do ATP 250 de Bruxelas às 7h desta sexta (16) em partida contra os norte-americanos Christian Harrison e Evan King. tênis, Rafael Matos, Marcelo Melo - Reuters/Benoit Tessier/Direitos Reservados

Melo e Matos na semi de ATP 250 de Bruxelas nesta sexta (17)

A quinta (16) também foi boa para a dupla do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos no ATP 250 de Bruxelas (Bélgica). Eles se classificaram ao derrotar a dupla anfitiã, formada por Alexander Blockx e Tibo Colson, por 2 sets a 0, com parciais de  6/2 e 7/6 (7-2). Melo e Matos voltam a competir às 7h (horário de Brasília) por uma vaga na final. Eles enfrentarão a parceria dos norte-americanos Christian Harrison e Evan King.

"Acho que hoje foi um jogo bem controlado para nós. Por mais que eles estiveram na frente uma ou duas vezes, sabíamos que era só seguir da maneira que estávamos jogando que ia dar certo. Eu acho que, realmente, é a forma como temos de encarar as partidas. A próxima rodada será um jogo bem duro, também. Então é seguir assim, confiante, tentar executar os golpes da melhor maneira possível”, projetou Melo.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
