Ederson se machuca e John, ex-Botafogo, é convocado para amistosos

No sub-20, Ramon Menezes é demitido após queda precoce no Mundial
Lincoln Chaves – Repórter da EBC
Publicado em 05/10/2025 - 16:41
São Paulo
Brasília (DF), 05/10/2025 – John. PSG x Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes no Estadio Rose Bowl. 19 de Junho de 2025, Pasadena, Estados Unidos Foto: Vitor Silva/Botafogo.
© Vitor Silva/Botafogo.

O técnico da seleção masculina de futebol, Carlo Ancelotti, precisou efetuar uma segunda troca na relação de convocados para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul.

Neste domingo (5), o goleiro John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi chamado para o lugar de Ederson, do Fenerbahçe, da Turquia, que se contundiu durante um treino no último sábado (4).

John, de 29 anos, chegou ao futebol inglês no fim de agosto, negociado pelo Botafogo. É a primeira convocação do goleiro para a seleção principal.

Em 2013, quando defendia o Santos, ele representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano sub-17 junto de nomes como o zagueiro Léo Pereira (hoje no Flamengo, mas à época no Athletico-PR), o meia Arthur (Grêmio) e o volante Thiago Maia (atualmente no Internacional, foi companheiro do arqueiro no Peixe).

Revelado no Alvinegro Praiano, John também jogou em Portuguesa Santista, Internacional e Valladolid, da Espanha, antes de chegar ao Botafogo e ser decisivo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024.

O goleiro, porém, fez apenas um jogo pelo Nottingham Forest até o momento. No último dia 17 de setembro, ele foi titular na derrota por 3 a 2 para o Swansea City, pela Copa da Liga Inglesa.

Além de John, as opções que Ancelotti terá para o setor nos amistosos com Japão e Coreia do Sul são Hugo Souza, do Corinthians, e Bento, do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Este último, aliás, foi o primeiro jogador a se apresentar ao técnico italiano em Seul, capital sul-coreana, onde a delegação estará concentrada antes do jogo com os donos da casa, na sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), no Sangam Stadium.

Já no dia 14, às 7h30, será a vez de visitar os japoneses no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

A outra mudança na convocação original de Ancelotti também foi provocada por questões médicas. Na quinta-feira (2), o lateral Vitinho, do Botafogo, foi escolhido para substituir Vanderson, do Mônaco.

Um dia antes, o defensor do time francês sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante o empate por 2 a 2 com o Manchester City, da Inglaterra, pela Liga dos Campeões.

Eliminação precoce

Também neste domingo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou a saída de Ramon Menezes do comando da seleção masculina sub-20.

O treinador deixa o cargo após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo da modalidade, disputada no Chile.

No último sábado, o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Espanha, no Estádio Nacional de Santiago, despedindo-se da competição sem nenhum triunfo.

"O torcedor também fica triste e chateado, mas, às vezes, ele também não entende as dificuldades que passamos. Pouco tempo para trabalhar, pouco tempo para treinar, se não nem esses atletas teriam sido liberados. Nós nos apresentamos no dia 22 de setembro e nossa estreia já era dia 28", lamentou Ramon, ao site da CBF, após a eliminação no Mundial.

futebol John Carlo Ancelotti seleção brasileira Confederação Brasileira de Futebol CBF
