Esportes

Eduardo Schaus leva bronze na Copa do Mundo de paraescalada na França

Paranaense compete em classe que terá disputa nos Jogos de Los Angeles
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 26/10/2025 - 16:08
São Paulo
Laval (FRA), 25 October 2025: Brazil competes in the Lead qualifications during the IFSC Para Climbing World Cup in Laval (FRA). © Jan Virt/IFSC. This photo is for editorial use only. For any additional use please contact communications@ifsc-climbing.org.
© Reuters/Jan Virt/Proibida reprodução

A paraescalada brasileira finalizou a participação na etapa de Laval, na França, da Copa do Mundo da modalidade com dois pódios. Neste domingo (26), o paranaense Eduardo Schaus garantiu a medalha de bronze na disputa da classe AU2 (atletas amputados ou com função reduzida de membro superior).

Na final, que reuniu os quatro melhores atletas da eliminatória de sábado (25), Eduardo - que nasceu sem a mão direita - escalou 40 das agarras da parede. O brasileiro ficou atrás do norueguês Isak Ripman (45 agarras) e do alemão Kevin Bartke, que atingiu o topo. Foi a primeira medalha do paranaense, que foi vice-campeão mundial este ano, em etapas da Copa do Mundo.

No sábado, o Brasil celebrou a vitória de Marina Dias na final da classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência). Foi o primeiro ouro da paulista na Copa do Mundo deste ano, após terceiros lugares em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e Innsbruck, na Áustria.

A paraescalada estreia como modalidade paralímpica nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos. Nem todas as classes, porém, estão contempladas. Conforme anúncio feito pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) em junho, a de Marina, por exemplo, não terá disputa em 2028, ao contrário da de Eduardo. Ao todo, serão oito categorias, quatro por gênero, reunindo atletas com deficiências visuais, de membros superiores e inferiores e alcance e potência.

Laval, 25/10/2025 - A paulista Marina Dias se despediu da temporada 2025 com mais um topo de pódio na paraescalada. Neste sábado (25), a bicampeã mundial venceu a etapa de Laval, na França, da Copa do Mundo da modalidade na classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência). Foto: Jan Virt/IFSC
Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Edição:
Lílian Beraldo
Eduardo Schaus paraescalada
