Eliminatórias: Polícia usa gás lacrimogêneo em protestos pró-Palestina

Manifestação reuniu noruegueses contrários à participação de Israel
Tommy Lund e Tom Little*
Publicado em 11/10/2025 - 17:24
Oslo
Manifestantes pró-palestinos protestam antes de jogo entre Noruega e Israel em Oslo 11/10/2025 Javad Parsa/NTB via REUTERS
© NTB via REUTERS/Javad Parsa/proibida reprodução
Reuters

O jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Noruega e Israel em Oslo, neste sábado (11), foi marcado por protestos e uma forte resposta da segurança, incluindo o uso de gás lacrimogêneo, com os torcedores noruegueses divididos sobre a participação de Israel no torneio devido à guerra em Gaza.

Antes do jogo, centenas de torcedores pró-palestinos se reuniram para protestar do lado de fora do Parlamento norueguês, muitos deles vestindo as camisas da equipe nacional da Palestina.

"O jogo não deveria ser realizado. Se a Rússia é expulsa, Israel também deveria ser", disse o torcedor norueguês Johan, que estava vestido com uma camisa da seleção palestina.

Marchando em direção ao Estádio Ullevaal com bandeiras palestinas e sinalizadores, os manifestantes se reuniram do lado de fora, prometendo continuar até o pontapé inicial, enquanto os edifícios próximos exibiam faixas pró-palestinas penduradas nas sacadas.

A segurança foi rígida em torno do estádio, com a polícia fechando várias vias horas antes do início da partida, revistando bolsas e reduzindo o número de espectadores autorizados a entrar.

Mais tarde, a polícia norueguesa confirmou que havia usado gás lacrimogêneo em um grupo de manifestantes que tentou romper as barricadas ao redor do estádio enquanto a partida estava sendo disputada.

"Vários manifestantes romperam as barricadas da polícia do lado de fora do Estádio Ullevaal. Portanto, usamos gás para obter o controle da multidão. Ninguém ficou ferido em conexão com o incidente", disse a polícia em um comunicado à mídia norueguesa.

A polícia também prendeu vários manifestantes, segundo a agência de notícias NTB.

Alguns torcedores noruegueses pareciam despreocupados com o contexto político da partida, vendo-a apenas como mais um obstáculo para se classificar para sua primeira Copa do Mundo desde 1998.

"Vamos ver a Noruega basicamente se classificar hoje e será uma grande noite", disse um torcedor. A seleção da casa venceu por 5 x 0.

Mais de 67.000 palestinos foram mortos no ataque de Israel a Gaza, lançado depois que militantes liderados pelo Hamas invadiram cidades israelenses e um festival de música em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e capturando 251 reféns.

As tropas israelenses começaram a se retirar na sexta-feira sob um acordo de paz, que é a primeira fase do plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

