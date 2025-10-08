logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia

Seleção encara Argentina na sexta, às 10h30, por uma vaga na final
Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 16:45
Rio de Janeiro
Seleção brasileira avança às semifinais da Copa do Mundo de futebol de cegas após empate em 0 a 0 com a Polônia - em 8/10/2025
© Renan Cacioli/CBDV/Direitos Reservados

Estreante em competições oficiais, a seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu a classificação às semifinais da Copa do Mundo em Kochi (Índia), após empatar sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), último jogo da primeira fase. Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial, título conquistado há dois anos, na edição inaugural da Copa na Inglaterra.

O clássico sul-americano decisivo será na próxima sexta (10), às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês). No mesmo dia, à meia-noite, ocorrerá a outra semi, entre Inglaterra x Japão.  

A seleção, criada há apenas um ano, avançou em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos, atrás da Inglaterra (sete). O país somou uma vitória e dois empates. Começou o Mundial vencendo por 1 a 0 as anfitriãs indianas no domingo (5). Depois, na madrugada de terça (7), o Brasil empatou em 1 a 1 com a Inglaterra.

Copa do Mundo de futebol de cegas - Ao centro, Sarah (camisa 8) é marcada pela zaga da Polônia - Brasil empata em 0 a 0 e avança às semifinais - em 8/10/2025
"Já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível!", comemorou Sarah (camisa 9 na foto). Na próxima sexta (10), às 10h30, a seleção encara a Argentina por uma vaga na final do Mundial - Renan Cacioli/CBDV/Direitos Reservados

"Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial... E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível!", comemorou a ala Sarah Santana, de 22 anos.

A Argentina, próxima adversária da seleção, concluiu a primeira fase  na liderança do Grupo B, com nove pontos, após três vitórias seguidas (5 a 0 no Canadá, 1 a 0 na Turquia e 1 a 0 no Japão). O Japão ficou em segundo lugar com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota).

No naipe masculino, o Brasil domina o futebol de cegos, com cinco títulos mundiais. Na última edição, em 2023, a amarelinha ficou com o bronze, após derrota para o Canadá na semifinal. Quem levantou a taça foi a Argentina.  

Relacionadas
Índia - 05/10/2025 - Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas. Fotos: Renan Cacioli/CBDV
Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas
Éder Militão, Seleção Brasileira, data fifa outubro 2025
Éder Militão pensou em abandonar futebol após pesadelo com lesões
João Fonseca na final do Argentina Open, em Buenos Aires 16/02/2025 REUTERS/Matias Baglietto
João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira Futebol de cegas Copa do Mundo Kochi semifinais Argentina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Seleção brasileira avança às semifinais da Copa do Mundo de futebol de cegas após empate em 0 a 0 com a Polônia - em 8/10/2025
Esportes Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia
qua, 08/10/2025 - 16:45
Brasília (DF) 08/10/2025 - No meio da viagem de 3,5 mil quilômetros, o geógrafo e educador ambiental Leandro Costa faz uma parada em Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Ambientalista promove educação em viagem de bicicleta do Rio a Belém
qua, 08/10/2025 - 16:26
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível
qua, 08/10/2025 - 16:24
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
Cultura Acervo digital reúne mais de 2 mil documentos de bens imateriais
qua, 08/10/2025 - 16:23
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF suspende julgamento sobre projeto para obra da Ferrogrão
qua, 08/10/2025 - 16:21
Brasília (DF), 08/10/2025 – Teto de restaurante onde Henrique Fogaça é chef desaba no centro de SP. Foto: Corpo de Bombeiros/São Paulo
Geral Uma pessoa morre após desabamento de teto de restaurante em SP
qua, 08/10/2025 - 16:09
Ver mais seta para baixo