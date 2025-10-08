logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de futebol de cegas

Seleção encara Argentina na sexta, às 10h30, por uma vaga na final
Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 16:45
Rio de Janeiro
Seleção brasileira avança às semifinais da Copa do Mundo de futebol de cegas após empate em 0 a 0 com a Polônia - em 8/10/2025
© Renan Cacioli/CBDV/Direitos Reservados

Estreante em competições oficiais, a seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu a classificação às semifinais da Copa do Mundo em Kochi (Índia), após empatar sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), último jogo da primeira fase. Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial, título conquistado há dois anos, na edição inaugural da Copa na Inglaterra.

O clássico sul-americano decisivo será na próxima sexta (10), às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês). No mesmo dia, à meia-noite, ocorrerá a outra semi, entre Inglaterra x Japão.  

A seleção, criada há apenas um ano, avançou em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos, atrás da Inglaterra (sete). O país somou uma vitória e dois empates. Começou o Mundial vencendo por 1 a 0 as anfitriãs indianas no domingo (5). Depois, na madrugada de terça (7), o Brasil empatou em 1 a 1 com a Inglaterra.

Copa do Mundo de futebol de cegas - Ao centro, Sarah (camisa 8) é marcada pela zaga da Polônia - Brasil empata em 0 a 0 e avança às semifinais - em 8/10/2025
"Já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível!", comemorou Sarah (camisa 9 na foto). Na próxima sexta (10), às 10h30, a seleção encara a Argentina por uma vaga na final do Mundial - Renan Cacioli/CBDV/Direitos Reservados

"Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial... E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível!", comemorou a ala Sarah Santana, de 22 anos.

A Argentina, próxima adversária da seleção, concluiu a primeira fase  na liderança do Grupo B, com nove pontos, após três vitórias seguidas (5 a 0 no Canadá, 1 a 0 na Turquia e 1 a 0 no Japão). O Japão ficou em segundo lugar com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota).

No naipe masculino, o Brasil domina o futebol de cegos, com cinco títulos mundiais. Na última edição, em 2023, a amarelinha ficou com o bronze, após derrota para o Canadá na semifinal. Quem levantou a taça foi a Argentina.  

Relacionadas
Índia - 05/10/2025 - Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas. Fotos: Renan Cacioli/CBDV
Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas
Éder Militão, Seleção Brasileira, data fifa outubro 2025
Éder Militão pensou em abandonar futebol após pesadelo com lesões
João Fonseca na final do Argentina Open, em Buenos Aires 16/02/2025 REUTERS/Matias Baglietto
João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira Futebol de cegas Copa do Mundo Kochi semifinais Argentina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
jubs, reamar
Esportes Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa
qua, 08/10/2025 - 19:45
Prédio, Congresso Nacional
Política CCJ do Senado aprova pena maior para exploração sexual de crianças
qua, 08/10/2025 - 19:43
Luisa Stefani e Timea Babos - WTA 1000 de Wuhan 2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani dá adeus a Wuhan, mas segue no top 8 do Finals
qua, 08/10/2025 - 19:37
Placas de energia solar instaladas para gerar eletricidade
Meio Ambiente Terceiro leilão do Eco Invest Brasil terá proteção a capital externo
qua, 08/10/2025 - 19:36
Brasília - 08/10/2025 - Parlamentares de oposição comemoram a retirada de votação da (MP 1.303/2025). Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
qua, 08/10/2025 - 19:31
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
qua, 08/10/2025 - 19:16
Ver mais seta para baixo