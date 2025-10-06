logo ebc
Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer

Meio-campista do Bahia foi destaque na vitória sobre o Fla no domingo
Publicado em 06/10/2025 - 18:28
Rio de Janeiro
Everton Ribeiro - Bahia - 25 de janeiro de 2024
Um dia após se destacar em campo na vitória do Bahia sobre o Flamengo em Salvador, o meio-campista Everton Ribeiro revelou que passou por cirurgia nesta segunda-feira (6) para tratar de um câncer de tireoide diagnosticado há quase um mês. Ex-jogador do Flamengo, o atleta de 36 anos, camisa 10 do Esquadrão de Aço, usou as redes sociais para falar do assunto com os fãs.

“Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", afirmou o jogador e capitão do time baiano.

A tireoide é uma glândula que tem o formato parecido com o de uma borboleta, localizada na parte superior e frontal do pescoço, abraçando a traqueia. Ela produz os hormônios T3 e T4 (triodotironina e tiroxina, respectivamente), que agem no corpo, desde a formação fetal até a velhice.

Na noite de domingo (5), véspera da cirurgia, Everton brilhou na criação de jogadas do Bahia, que derrotou o Rubro-Negro carioca por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O triunfo pôs fim a uma sequência de 12 derrotas seguidas do Esquadrão de Aço para o time carioca.

O procedimento cirúrgico de Everton coincide com o início da Data Fifa - intervalo para realização de amistosos de seleções, quando há interrupção do calendário do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Bahia pelo Brasileirão será contra o arquirrival Vitória em 16 de outubro.

Everton Ribeiro foi contratado pelo Bahia no início do ano passado, após sete temporadas no Flamengo, onde conquistou 11 títulos. Ele também passou por Corinthians, São Caetano, Coritiba, Cruzeiro e Al-Ahli (Emirados Árabes).

