F1, FIA e Ecclestone tentam anular processo de Massa referente a 2008

Ele alega que perdeu título ao ser prejudicado no GP de Singapura
San Tobin*
Publicado em 29/10/2025 - 11:30
Londres
Felipe Massa durante o Grande Prêmio da Itália, em Monza 09/09/2022 REUTERS/Jennifer Lorenzini
© Reuters/Jennifer Lorenzini/Direitos Reservados
Reuters

 A Fórmula 1, o ex-chefe da categoria Bernie Ecclestone e a FIA, entidade reguladora do esporte, tentaram rejeitar a ação judicial de Felipe Massa sobre o campeonato mundial de 2008, argumentando que os erros do ex-piloto da Ferrari foram o que custaram o título ao brasileiro.

Massa está processando no Tribunal Superior de Londres para obter uma declaração de que ele deveria ter vencido o campeonato de 2008, que perdeu para Lewis Hamilton por um único ponto, e está buscando cerca de 64 milhões de libras (R$ 451,8 milhões) mais juros em compensação.

Seu caso gira em torno do escândalo do "crashgate" no Grande Prêmio de Singapura de 2008, no qual Massa liderava saindo da pole position quando o brasileiro Nelsinho Piquet bateu propositalmente para tentar ajudar seu companheiro de equipe da Renault, Fernando Alonso, que venceu a corrida.

Em 2009, Nelsinho revelou que havia recebido ordens para bater dos chefes de equipe, que foram posteriormente banidos. Os advogados de Massa dizem que Ecclestone já sabia que o acidente foi deliberado e que Ecclestone e o então presidente da FIA, Max Mosley, não investigaram o fato.

Massa argumenta que os resultados do Grande Prêmio de Singapura - no qual Hamilton terminou em terceiro lugar, marcando seis pontos - deveriam ter sido anulados, o que faria com que ele ganhasse o título.

Os advogados da F1, de Ecclestone e da FIA, no entanto, dizem que o caso foi apresentado tarde demais e argumentam que os erros de Massa e da Ferrari em Singapura - incluindo um pitstop desastroso em que Massa derrubou acidentalmente um membro da equipe - são a razão pela qual ele perdeu a corrida e, por fim, o campeonato.

Massa sentou-se na galeria do público no primeiro dia de uma audiência de três dias e sorriu quando o advogado de Ecclestone, David Quest, disse ao tribunal que Massa teve um "desempenho muito ruim" em Singapura, onde terminou em 13º lugar e não marcou pontos.

Ele entrou com o processo no ano passado, baseando-se em comentários feitos por Ecclestone em uma entrevista ao F1 Insider em 2023, quando disse que ele e Mosley sabiam que Nelsinho bateu deliberadamente e não fizeram nada para "proteger o esporte e salvá-lo de um enorme escândalo".

Quest disse que o ex-chefe da F1, Ecclestone, que completou 95 anos na terça-feira (28), "não se lembra de ter dado essa entrevista".

Os réus argumentam que Massa sabia o suficiente para processar em 2008 e 2009, o que significa que o caso deveria ser rejeitado por ter sido apresentado tarde demais.

Eles também dizem que a declaração que Massa busca é injusta para Hamilton, cujo título de 2008 foi o primeiro de um recorde conjunto de sete campeonatos mundiais. Ele não é parte no litígio.

Hamilton conquistou o campeonato de Massa depois de ultrapassar Timo Glock, da Toyota, pelo quinto lugar na última volta da última corrida da temporada, vencida por Massa, no Brasil.

Massa não voltou a vencer depois de 2008, sofrendo uma lesão quase fatal na cabeça no Grande Prêmio da Hungria de 2009. Ele se aposentou em 2017.

Seus advogados afirmam que Massa não sabia o suficiente para entrar com uma ação judicial até 2023, quando a entrevista de Ecclestone sugeriu que a FIA sabia que Nelsinho havia batido deliberadamente e decidiu não investigar.

Espera-se que a audiência termine na sexta-feira (31), com uma decisão provável em uma data posterior.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

