logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fabio Klier é ouro no tiro com arco na estreia da modalidade no JUBs

Universitário da PUC-MG venceu prova do arco recurvo em Natal
Verônica Dalcanal - Repórter da EBC*
Publicado em 16/10/2025 - 18:16
Natal
Fabio Klier, tiro com arco, JUBs Natal 2025
© Célio Júnior/CBDU/Direitos Reservados

Medalhista de ouro no tiro com arco nos Jogos Universitários Brasileiros de Natal, a história de Fábio Klier com o esporte é um pouco diferente do usual. Em vez de seguir os passos dos pais, foi ele quem os levou para a modalidade. O pai foi companheiro nos primeiros anos de descoberta do tiro com arco. A mãe, que já era professora de educação física, acabou se tornando técnica do esporte. Os dois são os maiores incentivadores do Fabio como atleta e ficaram torcendo à distância, lá em Belo Horizonte, pelo desempenho do filho na estreia do tiro com arco nos JUBs de Natal.  A torcida deu certo: ele conquistou o ouro no arco recurvo masculino logo na primeira primeira vez em que a modalidade fez parte da competição.

Aos 21 anos, Fabio cursa o sétimo período de engenharia da computação na PUC-MG e concentra os estudos à noite, para poder treinar pela manhã e à tarde. Ele diz que a rotina ficou menos difícil depois de ter concluído a escola.

“Na faculdade é até um pouco mais fácil, porque você consegue mudar os horários do seu semestre, para encaixar na sua rotina de treino. Nos primeiros períodos era sempre de manhã, mas a partir do quinto período eu passei para o noturno, justamente para adequar mais ainda à rotina de treino”, relata Klier.

Fábio Klier, tiro com arco, estreia da modalidade, JUBs Natal 2025
Campeão na estreia do tiro com arco no JUBs Natal, Fábio Klier se espelha na carreira do atual campeão brasileiro Marcus Vinícius D’Almeida, que representou o país ano passado na Olimpíada de Paris  - Célio Júnior/CBDU/Direitos Reservados

A dedicação ao esporte já trouxe alguns frutos. Competindo, ele faturou ouro individual em Buenos Aires, em sua primeira viagem internacional em 2023, acompanhado do pais. No ano seguinte, à convite da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), participou de uma competição sul-americana em Guayaquil (Equador), conquistando o bronze individual e o ouro na dupla mista. O caminho traçado por Klier visa a realização de um sonho principal: competir nos Jogos Olímpicos.

“Não tem evento igual. A Olimpíada, querendo ou não, é um ciclo muito grande, todo mundo fica na expectativa e todos os atletas do mais alto rendimento fazem ciclos e microciclos, macrociclos, justamente visando as Olimpíadas, para estar o mais preparado possível”.

O principal ídolo de Klier no esporte é o atual campeão brasileiro Marcus Vinícius D’Almeida, que compete na mesma categoria que ele, o arco recurvo.

“Agora eu estou na categoria adulta, faço competições com ele, contra ele, então a gente acaba desenvolvendo um vínculo e você acaba conhecendo como pessoa. E realmente o cara é diferenciado, ele consegue resultados exorbitantes”, conclui o estudante, que deseja participar das próximas edições do JUBs tanto individualmente quanto em dupla.  

 A edição de Natal foi a primeira com competições de tiro com arco, nas categorias individual feminina e masculina do arco recurvo, dupla mista do arco recurvo, e individual feminina e masculina do arco composto. 

* Verônica Dalcanal viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).

Relacionadas
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
Mais de 1 milhão de ingressos para Copa são adquiridos em pré-venda
seleção brasileira - foto do time que goleou Coreia do Sul em amistoso em outubro de 2025
Seleção enfrentará Senegal e Tunísia em últimos amistosos de 2025
corinthians, ferroviária, libertadores feminina
Corinthians se classifica para decisão da Copa Libertadores Feminina
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Tiro com Arco JUBS Estreia Fábio Klier Natal Jogos Universitários Brasileiros Modalidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Foto: Tauan Alencar/MME
Política Lula instala conselho para tratar de minerais críticos e terras raras
qui, 16/10/2025 - 18:28
Rio de Janeiro (RJ), 16/10/2025 - Fania Oz-Salzberger, historiadora israelense. Frame: TV Brasil
Internacional Sociedade israelense precisa lutar pela democracia, diz historiadora
qui, 16/10/2025 - 18:17
Fabio Klier, tiro com arco, JUBs Natal 2025
Esportes Fabio Klier é ouro no tiro com arco na estreia da modalidade no JUBs
qui, 16/10/2025 - 18:16
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Brasil venderá 6 milhões de barris de petróleo à Índia, diz Alckmin
qui, 16/10/2025 - 18:10
Brasília (DF), 10/06/2025 - O ex presidente Jair Bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro pede autorização para comemorar aniversário da filha
qui, 16/10/2025 - 18:09
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Uma pessoa morre e 11 são presas em operação policial em Paraisópolis
qui, 16/10/2025 - 17:52
Ver mais seta para baixo