logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Flamengo mostra raça e garante presença na final da Libertadores

Rubro-Negro superou expulsão para segurar empate diante do Racing
Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 00:07
 - Atualizado em 30/10/2025 - 00:28
Rio de Janeiro
flamengo, racing, libertadores
© Reuters/Rodrigo Valle/Direitos Reservados

O Flamengo mostrou muita raça para, mesmo com um homem a menos, segurar um empate sem gols com o Racing (Argentina), na noite desta quarta-feira (29) no estádio El Cilindro, em Avellaneda, para garantir a presença na decisão da Copa Libertadores da América.

A vaga foi garantida porque, na partida de ida, disputada na última semana no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro triunfou pelo placar de 1 a 0. Agora o time da Gávea aguarda a definição da outra semifinal (entre Palmeiras e LDU, que venceu o jogo de ida por 3 a 0) para conhecer o seu adversário na final da competição continental, que será disputada no dia 29 de novembro em Lima (Peru).

Esta será a quinta oportunidade na qual o Flamengo disputará a decisão da principal competição de clubes da América do Sul. A equipe da Gávea já jogou a final da Libertadores nos anos de 1981, 2019, 2021 e 2022, triunfando em três oportunidades.

Brilho de goleiros

Flamengo e Racing protagonizaram um primeiro tempo muito movimentado no qual boas oportunidades foram criadas, mas os goleiros brilharam para impedir que o placar fosse aberto. Quem teve que entrar em ação primeiro foi Rossi, que, logo aos 11 minutos, se esticou todo para defender cabeçada de Conechny que tinha como alvo o fundo do gol.

Quatro minutos depois foi a vez de Cambeses trabalhar. Após receber de Carrascal na ponta direita, Arrascaeta cruzou rasteiro para o meio da área. A bola seguiu até o lado esquerdo do ataque do Flamengo, onde Varela apareceu livre e finalizou para defesa do goleiro do Racing.

Aos 33, Cambesses voltou a mostrar que é um dos grandes goleiros da atual edição da Copa Libertadores. Arrascaeta fez grande jogada individual. Após receber a bola na intermediária, arrancou em direção ao gol, se livrando da marcação de dois adversários, e bateu para defesa, com o rosto, de Cambesses.

Nos últimos momentos antes do intervalo o Racing passou a incomodar mais, forçando muito as jogadas pelo alto sobre a última linha da defesa do Flamengo. Porém, a equipe de Filipe Luís mostrou segurança para manter o placar inalterado.

Um homem a menos

Após o intervalo o andamento da partida foi condicionado por um lance. Logo aos 10 minutos, o equatoriano Plata revidou uma provocação de Rojo e acabou sendo expulso. Com um homem a menos, o técnico Filipe Luís optou por reforçar a defesa, colocando em campo mais um zagueiro, e deixar apenas Bruno Henrique no comando de ataque.

Desta forma o Flamengo passou a sofrer muita pressão, e teve que contar com o brilho de um jogador para garantir a classificação, o goleiro Rossi. A etapa final foi marcada por grandes defesas do argentino.

Os destaques foram uma cabeçada de Adrián Martínez, aos 24 minutos, e um chute à queima-roupa de Vietto, já aos 46 minutos. Porém, Rossi mostrou muita categoria para segurar o empate e levar o Rubro-Negro à final.

Relacionadas
flamengo, racing, libertadores
Carrascal decide e Flamengo fica em vantagem na semi da Libertadores
São Paulo (SP), 26/10/2025 - Lance de jogo entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. Foto: Caíque Coufal/Cruzeiro
Líder Palmeiras empata e termina rodada um ponto à frente do Flamengo
Fortaleza (CE), 25/10/2025 - Lance de jogo entre Fortaleza e Flamengo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Foto: Mateus Lotif/FEC
Flamengo tropeça e Palmeiras pode abrir na liderança do Brasileirão
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol flamengo Copa Libertadores Racing Conmebol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
flamengo, racing, libertadores
Esportes Flamengo mostra raça e garante presença na final da Libertadores
qui, 30/10/2025 - 00:28
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Moradores do Alemão e da Penha protestam contra mortes em operação
qua, 29/10/2025 - 22:14
João Fonseca é eliminado pelo russo Karen Khashanov na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, em 29/10/2025
Esportes João Fonseca batalha em quadra, mas dá adeus ao Masters 1000 de Paris
qua, 29/10/2025 - 21:54
Brasília (DF) - Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve seus direitos políticos cassados e ficará 12 anos inelegível. Foto: Pedro França/Agência Senado
Justiça STJ mantém condenação de ex-governador Arruda por improbidade
qua, 29/10/2025 - 21:51
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, juntamente com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante entrevista coletiva para falar sobre ação policial da Operação Contenção, contra o Comando Vermelho. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Lewandowski e Castro anunciam escritório emergencial contra crime
qua, 29/10/2025 - 21:37
Brasília, DF 14/09/2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de assinatura do projeto de lei do Programa Combustível do Futuro, Presença do presidente da Câmara, Arthur Lira e dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente Geraldo Alckmin; e dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e do Meio Ambiente, Marina Silva Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Lula defende trabalho coordenado contra “espinha dorsal do tráfico“
qua, 29/10/2025 - 21:32
Ver mais seta para baixo