Fonseca avança às quartas na Basileia após desistência do adversário

Tcheco Jacub Mensik sofreu lesão no pé e abandonou torneio na Suíça
Agência Brasil
Publicado em 22/10/2025 - 19:04
Rio de Janeiro
João Fonseca durante partida do Aberto da Austrália 14/01/2025 REUTERS/Jaimi Joy
Esta quarta-feira (22) foi de frustração para quem esperava o duelo entre o brasileiro João Fonseca contra o tcheco Jakub Mensik, expoentes da nova geração de tenistas profissionais, ambos com 19 anos. Por conta de uma lesão no pé, Mensik desistiu da partida de hoje no ATP 500 da Basileia (Suíça) e João acabou avançando direto às quartas de final do torneio.

O tenista carioca, número 46 do mundo, volta à quadra na próxima sexta (24) contra o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov (23º no ranking) contra o francês Valentin Royer (69º), a partir das 8h (horário de Brasília) desta quinta (23).

Fonseca e Mensik estiveram frente a frente pela primeira vez no ano passado, nas quartas de final do Next Gen Finals, torneio que reúne os melhores tenistas Sub 20 da temporada. O brasileiro derrotou o tcheco por 3 set a 2, e depois emplacou outras duas vitórias antes de conquistar o título.

Dupla de Stefani vai às quartas no WTA de Tóquio

Também nesta quarta (22), a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos assegurou presença nas quartas do WTA 500 de Tóquio (Japão). Elas avançaram após vitória na estreia contra a dupla da britânica Olivia Nicholls com a eslovaca Tereza Mihalickova, por 2 sets a 1 (parciais de 6/3 4/6 10/7).

"Estou feliz com a vitória de hoje e com a oportunidade de estar de volta a Tóquio, nas mesmas quadras das Olimpíadas de 2021. Tenho as melhores lembranças possíveis daqui, amo a cultura japonesa, então vou aproveitar o resto do torneio pra preparar para Riad e curtir a semana em uma das minhas cidades favoritas do mundo", disse Stefani, que faturou o bronze inédito para o país no tênis, ao lado de Laura Pigossi.

Luisa Stefani e Timea Babos avançam às semifinais do WTA 500 de Ningbo, em 16/10/2025
Após o vice-campeonato no WTA 500 de Ningbo China) no domingo (19), a dupla de Luisa Stefani com húngara Timea Babos venceu a estreia hoje no WTA de Tóquio - Divulgação/AUX Ningbo Open

Na próxima partida, Stefani reencontrará a ex-parceira Gabriela Dabrowski (Canadá), com quem jogou na temporada em 2020. As duas conquistaram o WTA 100 de Montreal (Canadá) e disputaram as finais de em San Jose e Cincinnati – ambos nos Estados Unidos – e chegaram às semifinais do US Open. Na ocasião, Stefani lesionou o joelho, passou por cirurgia e só retornou às quadras um ano depois.

O confronto em Tóquio pode ser uma prévia do WTA Finals. Tanto a parceria de Stefani e Babos quanto a de Dabrowski com a norte-americana Sofia Kenin vão disputar o título de melhor dupla da temporada em Riad (Arábia Saudita), entre 1º e 8 de novembro.

O jogo de quartas de final de duplas do WTA 500 de Tóquio ocorrerá na sexta (24), em horário a ser definido pelos organizadores.

João Fonseca durante partida do Aberto da Itália 08/05/2025 REUTERS/Yves Herman
João Fonseca vence estreia contra atual campeão do ATP 500 da Basileia
Luisa Stefani avaça à final de duplas femininas do WTA 500 de Ningbo Open e, de quebra, se classifica para o Finals na sétima posição - em 19/10/2025
Luisa Stefani retorna ao top 20 e comemora inédita vaga no Finals
Caio Souza - Mundial de ginástica artística 2025
Caio Souza fica no top 10 do individual geral do Mundial de Ginástica
