logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Governo apresenta formas de combate à manipulação de jogos esportivos

Encontro técnico resultou em projetos de políticas públicas do setor
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 16:45
Brasília
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
© Fernando Torres/CBF/Direitos Reservados

O I Encontro Técnico Nacional sobre Combate à Manipulação de Resultados Esportivos resultou em algumas ferramentas que ajudarão as autoridades brasileiras no combate a esse tipo de prática, bem como em futura consolidação de uma política pública para garantir a integridade do esporte no Brasil.

Iniciado na segunda-feira (29) e encerrado nesta quarta-feira (1º), o encontro marcou, segundo o Ministério do Esporte, o início de um “processo contínuo de formação e cooperação, fundamental para a consolidação da Política Nacional de Combate à Manipulação de Resultados Esportivo”.

Durante o encontro, autoridades, em especial delegados de todo o país, puderam trocar experiências, na busca por uma atuação uniforme e cooperativa para lidar com as manipulações esportivas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Plataforma e manual

No encontro foram apresentadas a primeira versão de uma plataforma digital criada pelo Grupo de Trabalho de Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, bem como de um manual de diretrizes para a atuação preventiva e repressiva.

Tanto a plataforma como o manual foram elaborados pelo grupo de trabalho formado pelos ministérios do Esporte, da Fazenda, da Justiça, e também pela Polícia Federal.

A primeira versão da Plataforma Cívica Digital foi desenvolvida pela Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia da Universidade de Brasília (UnB). A ferramenta possibilitará a apresentação de denúncias anônimas, bem como monitoramento em tempo real das competições, painéis interativos de análise de dados; e alertas automáticos com inteligência artificial para identificar atividades suspeitas.

Já o Manual de Combate à Manipulação de Resultados Esportivos estabelece diretrizes para atuação preventiva e repressiva, consolidando conhecimento técnico e metodológico.

Segundo o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, Denis Cali, o manual é um ponto de partida, “pois às vezes há dificuldade até mesmo na tipificação do crime esportivo”.

Videoaulas

Atividades e programação dos três dias de evento foram registradas em vídeo para, nos próximos dias, serem editadas e colocadas à disposição por meio de videoaulas.

“Esse material ficará disponível em uma plataforma de formação continuada, com acesso restrito, permitindo que as forças policiais possam estudar, revisar e consultar os conteúdos sempre que necessário”, informou o ministério.

Na avaliação do secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, Giovanni Rocco Neto, a proposta é garantir que a rede formada permaneça ativa.

“Nossa ideia é criar essa rede para que vocês possam se comunicar e troquem experiências entre vocês e façam o trabalho da melhor forma. A todo tempo a gente também está fazendo melhorias nesse processo”, disse o secretário.

Relacionadas
convocação seleção, cbv, carlo ancelotti
Carlo Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Coreia e Japão
samir xaud, cbf, calendário
CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
JULIO CESAR AGRIPINO DOS SANTOS, YELTSIN FRANCISCO ORTEGA, mundial de atletismo
Mundial de atletismo: Brasil garante mais 14 pódios em Nova Déli
Edição:
Aline Leal
Ministério do Esporte resultados esportivos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 01/10/2025 -Reunião de líderes. Presidente Hugo Motto e o relator do IR, deputado Arthur Lira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara pode votar amanhã tornar crime hediondo adulterar alimentos
qua, 01/10/2025 - 19:24
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Entregadores de aplicativos de delivery em greve fazem manifestação na frente a sede do iFood em Osasco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça No STF, plataformas negam vínculo; trabalhadores alegam precarização
qua, 01/10/2025 - 19:23
Brasília - 30/09/2025 -Sessão do Senado que votou o projeto de lei complementar (PLP 108/2024) que regulamenta a segunda parte da reforma tributária. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado
qua, 01/10/2025 - 18:52
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ex-assessor de Moraes é detido na Itália e notificado sobre extradição
qua, 01/10/2025 - 18:43
JERUSA GEBER, Mundial de Atletismo paralímpico
Esportes Mundial de atletismo paralímpico: Jerusa Geber garante tetracampeonato
qua, 01/10/2025 - 18:25
São Paulo (SP), 01/10/2025 - Bar Ministrão, na Av. Lorena com Ministro Rocha Azevedo (Jardins), interditado pela Vigilância Sanitária, após suspeita de bebidas com metanol. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral SP tem 6 estabelecimentos fechados por suspeita de bebida adulterada
qua, 01/10/2025 - 18:21
Ver mais seta para baixo