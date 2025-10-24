Hamilton aconselha dupla da McLaren a ser implacável contra Verstappen

Lewis Hamilton advertiu a dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, que eles correm o risco de perder o título da Fórmula 1 para Max Verstappen, a menos que sejam mais "implacáveis" em relação à forma como correm contra o atual campeão.

Os companheiros de equipe da McLaren estão separados por 14 pontos após 19 das 24 etapas, com Verstappen, da Red Bull, 40 pontos atrás do líder Piastri, mas se aproximando rapidamente após três vitórias nas últimas quatro corridas.

"A pressão é alta", disse o piloto Hamilton, atualmente na Ferrari e que, quando estava na Mercedes, lutou com Verstappen até o fim pelo título de 2021 conquistado pelo piloto holandês, à televisão Sky Sports antes do Grande Prêmio da Cidade do México deste fim de semana.

"É definitivamente um momento em que você realmente precisa se blindar, precisa bloquear absolutamente tudo de fora, porque há muita coisa chegando, positiva e negativa."

"Além disso, você realmente precisa ser implacável. É isso que Max é, ele vai tirar isso deles se eles não fizerem o mesmo", acrescentou o britânico, que conquistou o primeiro de seus sete títulos com a McLaren em 2008.

"Eles têm de se esforçar e você tem de ir fundo para, em primeiro lugar, conseguir segurar alguém como Max e no carro em que ele está no momento."

"Mas, também, para que qualquer um deles saia na frente, você sabe que a consistência é fundamental e você viu isso de Max nas últimas corridas."

Verstappen venceu cinco corridas contra sete de Piastri, com Norris também com cinco, até agora nesta temporada.

O tetracampeão mundial teve uma queda de forma no meio da temporada e estava 104 pontos atrás de Piastri após o Grande Prêmio da Holanda, disputado em casa, no final de agosto.

Ele conquistou 119 pontos de 133 possíveis nas últimas cinco provas, incluindo a pontuação máxima em Austin no último fim de semana, quando venceu a corrida sprint de sábado (18) e a corrida principal saindo da pole position.

Hamilton, 40 anos, tem sido pouco mais do que um espectador na disputa pelo título nesta temporada, com a Ferrari ainda sem vencer uma corrida em 2025. O britânico ainda não subiu ao pódio com a equipe à qual se juntou em janeiro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.