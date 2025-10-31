logo ebc
Handebol: Brasil disputa final do Torneio Quatro Nações no sábado

Seleção masculina assegurou vaga com vitória sobre anfitriã Argentina
Agência Brasil
Publicado em 31/10/2025 - 15:42
Rio de Janeiro
Brasil supera anfitriã Noruega na estreia do Mundial de Handebol masculino, em 15/01/2025
A seleção brasileira masculina de handebol vai lutar pelo título do Torneio Quatro Nações em Buenos Aires (Argentina), neste sábado (1º de novembro), às 22h (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo no YouTube da Federação Argentina de Handebool. A Amarelinha se classificou após vitória sobre os anfitriões argentinos (30 a 29). Foi o segundo triunfo na competição – o  primeiro foi sobre o Chile (38 a 28).

O adversário na decisão do título será definido na noite desta sexta (31), com o término da primeira fase. Mesmo classificado, o  Brasil entra em quadra contra o México, às 19h30.  Na sequência, às 21h30, os argentinos encaram os chilenos. A final reunirá as duas melhores seleções na fase inicial.

O Torneio Quatro Nações serve de preparação do Brasil para o Campeonato Sul-Centro-Americano em janeiro de 2026.  A equipe não se reunia há cinco meses, quando fez dois amistosos contra o Egito. O time passa por renovação sob comandado do  técnico Marcus Tatá. Em janeiro deste ano, a Amarelinha surpreendeu no Mundial em Oslo (Noruega) ao avançar pela primeira vez na história às quartas de final da competição, superando potências como Noruega, Espanha e Suécia. No jogo das quartas, a seleção encerrou a boa campanha ao ser  superada pela tricampeã mundial Dinamarca, por 33 a 21.

