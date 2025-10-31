Handebol: Brasil disputa final do Torneio Quatro Nações no sábado
A seleção brasileira masculina de handebol vai lutar pelo título do Torneio Quatro Nações em Buenos Aires (Argentina), neste sábado (1º de novembro), às 22h (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo no YouTube da Federação Argentina de Handebool. A Amarelinha se classificou após vitória sobre os anfitriões argentinos (30 a 29). Foi o segundo triunfo na competição – o primeiro foi sobre o Chile (38 a 28).
O adversário na decisão do título será definido na noite desta sexta (31), com o término da primeira fase. Mesmo classificado, o Brasil entra em quadra contra o México, às 19h30. Na sequência, às 21h30, os argentinos encaram os chilenos. A final reunirá as duas melhores seleções na fase inicial.
O Torneio Quatro Nações serve de preparação do Brasil para o Campeonato Sul-Centro-Americano em janeiro de 2026. A equipe não se reunia há cinco meses, quando fez dois amistosos contra o Egito. O time passa por renovação sob comandado do técnico Marcus Tatá. Em janeiro deste ano, a Amarelinha surpreendeu no Mundial em Oslo (Noruega) ao avançar pela primeira vez na história às quartas de final da competição, superando potências como Noruega, Espanha e Suécia. No jogo das quartas, a seleção encerrou a boa campanha ao ser superada pela tricampeã mundial Dinamarca, por 33 a 21.