logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

A partir das 18h, mesatenistas também decidirão os títulos de simples
Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 16:06
Rio de Janeiro
Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às quartas de final nas disputas individuais da etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau em 17/04/2025
© Divulgação/CBTM

O carioca Hugo Calderano e a paulista Bruna Takahashi são os novos campeões das Américas na dupla mistas do tênis de mesa. É o terceiro título da dupla, apelidada pelos torcedores de Calderashi, nesta temporada. Na final disputada noite de terça-feira (14), os brasileiros venceram com tranquilidade os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/7 e 11/4) em pouco mais de 20 minutos de jogo.

"Foi um jogo muito bom, [estamos] muito felizes com esse título né, é um campeonato muito importante. Feliz com nossa performance ao longo do torneio e na final também”, comemorou Calderano, número 3 do mundo, ao lado de Takahashi (19ª no ranking feminino), em postagem nas redes sociais.

Mal deu tempo de comemorar. Na manhã desta quarta (15), os brasileiros competiram na simples e também avançaram às finais individuais. Calderano se classificou com vitória sobre o chileno Nicolas Burgos por 4 sets a 2 (11/5, 11/5, 11/6, 10/12, 9/11 e 11/5), mesmo placar do triunfo de Takahashi na semifinal contra a canadense MO Zhang, com parciais de 8/11, 11/7, 11/6, 9-11, 11/5 e 11/5.

As decisões de simples começam a partir das 18h (horário de Brasília). Atual tetracampeão consecutivo, Calderano vai brigar pelo hexa contra o vencedor da semi entre o argentino Horacio Cifuentes e o americano Kanak Jha. O primeiro título foi obtido pelo carioca em 2017.

Em busca do título inédito, Takahashi terá pela frente uma rival conhecida: a porto-riquenta Adriana Diaz, tricampeã do Pan. No histórico de 27 confrontos entre as duas, Diaz emplacou 17 vitórias.

Antes, a partir das 17h, os brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro lutam pelo título de duplas masculinas contra os chilenos Nicolas Burgos e Gustavo Gomes.

A delegação brasileira conta com oito atletas no Pan-Americano (metade em cada gênero), que termina no próximo domingo (19).

Relacionadas
vasco, fortaleza, brasileiro
Rádio Nacional transmite as emoções de Fortaleza e Vasco
George Russell celebra no GP de Cingapura 5/10/2025 REUTERS/Edgar Su
Mercedes confirma Russell e Antonelli para nova era da F1 em 2026
lara lima, helaterofilismo, mundial
Lara Lima conquista bronze no Mundial de halterofilismo paralímpico
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Pan-americano Tênis de Mesa Hugo Calderano Bruna Takahashi duplas mistas disputa de simples Título Rock Hill mesatenistas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às quartas de final nas disputas individuais da etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau em 17/04/2025
Esportes Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA
qua, 15/10/2025 - 16:06
chuva em São Paulo
Geral Cidades melhoram Índice de Desenvolvimento Sustentável em 2025
qua, 15/10/2025 - 15:50
Recife (PE), 15/10/2025 - Plateia assite a palestra de abertura do Rec'n'Play 2025 com o historiador Leandro Karnal. Foto: Luiz Santos/Porto Digital
Geral Tecnologia é ferramenta, não garantia de educação, diz Karnal
qua, 15/10/2025 - 15:42
Surucucu (RR), 09/02/2023 - Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Unicef pede ações integradas para proteger infância Yanomami
qua, 15/10/2025 - 15:02
Brasília (DF), 30/07/2025 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State
Internacional Lula confirma reunião com EUA na quinta para negociar tarifaço
qua, 15/10/2025 - 14:25
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Geral Polícia prende outro suspeito de participar da morte de delegado em SP
qua, 15/10/2025 - 14:25
Ver mais seta para baixo