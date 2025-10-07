João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026

Sensação do tênis mundial, o tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, é o segundo nome confirmado na 12ª edição do Rio Open, torneio ATP 500, o maior do continente sul-americano. Atual número 43 do mundo, o brasileiro de 19 anos se junta ao italiano Lorenzo Muzetti (10º no ranking e bronze olímpico em Paris), primeiro a garantir presença no torneio. Mais jovem no top 100 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Fonseca competirá no saibro carioca pela quarta vez na carreira. O Rio Open ocorrerá de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP... Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira,” disse o carioca.

Rio Open e João Fonseca já são sinônimos! 🤝 De fã a estrela da casa, o número 1 do Brasil tem história no maior torneio de tênis da América do Sul e está confirmado na 12ª edição! 🔥 pic.twitter.com/U4CivBoPwU — Rio Open (@RioOpenOficial) October 7, 2025

A relação de Fonseca com o Rio Open teve início ainda na infância, quando foi com a família assistir os jogos da edição inaugural, em 2014, que contou com a presença do multicampeão espanhol Rafael Nadal. Daí em diante, o carioca não perdeu nenhuma edição. Em 2022, Fonseca se tornou sparring oficial do Rio Open, e chegou a treinar com o espanhol Carlos Alcaraz e com o italiano Matteo Berretini. No ano seguinte, o tenista carioca foi convidado a disputar a chave principal do Rio Open, estreando em casa em seu primeiro torneio profissional. Na edição de 2024, Fonseca venceu sua primeira partida na chave principal de um torneio ATP – na ocasião, ele avançou até às quartas de final. Já nesta temporada, em sua terceira participação, o carioca chegou ao Rio Open logo após conquistar o primeiro título profissional no ATP 250 de Buenos Aires. Fonseca se despediu precocemente do torneio, ao perder a estreia.