logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026

Maior competição de tênis da da América do Sul ocorrerá em fevereiro
Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 19:28
Rio de Janeiro
João Fonseca na final do Argentina Open, em Buenos Aires 16/02/2025 REUTERS/Matias Baglietto
© Reuters/Matias Baglietto/proibida reprodução

Sensação do tênis mundial, o tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, é o segundo nome confirmado na 12ª edição do Rio Open, torneio ATP 500, o maior do continente sul-americano. Atual número 43 do mundo, o brasileiro de 19 anos se junta ao italiano Lorenzo Muzetti (10º no ranking e bronze olímpico em Paris),  primeiro a garantir presença no torneio. Mais jovem no top 100 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Fonseca competirá no saibro carioca pela quarta vez na carreira. O Rio Open ocorrerá de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP... Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira,” disse o carioca. 

A relação de Fonseca com o Rio Open teve início ainda na infância, quando foi com a família assistir os jogos da edição inaugural, em 2014, que contou com a presença do multicampeão espanhol Rafael Nadal. Daí em diante, o carioca não perdeu nenhuma edição. Em 2022, Fonseca se tornou sparring oficial do Rio Open, e chegou a treinar com o espanhol Carlos Alcaraz e com o italiano Matteo Berretini. No ano seguinte, o tenista carioca foi convidado a disputar a chave principal do Rio Open, estreando em casa em seu primeiro torneio profissional.  Na edição de 2024, Fonseca venceu sua primeira partida na chave principal de um torneio ATP – na ocasião, ele avançou até às quartas de final. Já nesta temporada, em sua terceira participação, o carioca chegou ao Rio Open logo após conquistar o primeiro título profissional no ATP 250 de Buenos Aires. Fonseca se despediu precocemente do torneio, ao perder a estreia.

Relacionadas
Rafael Maros, Thiago Wild, João Fonseca, Matheus Pucinelli e Marcelo Melo estão convocados para os qualifiers do Grupo 1 da Copa Davis, em 02/09/2025
João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis
João Fonseca, campeão, ATP 250 de Buenos Aires 2025
João Fonseca é campeão do ATP 250 de Buenos Aires ao bater argentino
Tennis - Next Gen ATP Finals - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - December 22, 2024 Brazil's Joao Fonseca reacts during the final match against Learner Tien of the U.S. REUTERS/Stringer
João Fonseca conquista o Challenger 125 de Camberra
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca Rio Open saibro carioca tênis ATP 500
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional
Política Câmara aprova colaboração entre órgãos para fiscalização de crimes
ter, 07/10/2025 - 20:22
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Dino mantém resolução do CFM que limita tratamento a jovens trans
ter, 07/10/2025 - 20:10
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,35 em meio a tensões com medida provisória
ter, 07/10/2025 - 19:53
Rio de Janeiro - 05/10/2025 Policia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada. Foto: Divulgação Polícia civil/RJ
Saúde Estado do Rio tem mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol
ter, 07/10/2025 - 19:39
João Fonseca na final do Argentina Open, em Buenos Aires 16/02/2025 REUTERS/Matias Baglietto
Esportes João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026
ter, 07/10/2025 - 19:28
Brasília (DF), 07/10/2025 – Mais quatro estados recebem antídoto contra intoxicação por metanol. Foto: Ministério da Saúde
Saúde Antídoto contra intoxicação por metanol está disponível em 9 estados 
ter, 07/10/2025 - 19:07
Ver mais seta para baixo